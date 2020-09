Anpi Ladispoli-Cerveteri sul caso Cavaliere: "Consiglio aperto alla cittadinanza" - Terzo Binario News

Riceviamo e pubblichiamo

Nel rispetto delle normative vigenti anti Coronavirus, giovedi 17 settembre alle ore 17,30 si terrà l’Assemblea degli iscritti ANPI della Sezione Ladispoli- Cerveteri. L’appuntamento è alla Casa del Popolo di Ladispoli in via Rimini 10.

I lavori si svolgeranno con il seguente ordine del giorno: Bilancio dell’anno 2019 –progetti e iniziative 2020 – le ragioni del NO al referendum. Teniamo a precisare il rispetto dei protocolli anti Covid anche alla luce dell’episodio che ha visto protagonista il Consigliere comunale, capogruppo di FdI, Raffaele Cavaliere, sul palco della manifestazione romana Nomask con la fascia tricolore del Sindaco Alessandro Grando.

Episodio che è rimbalzato sui media nazionali alla stregua di analoghi assembramenti caldeggiati dall’estrema destra fascionazista avvenuti in vari Paesi della UE. Il tutto con un danno d’immagine nei confronti della città di Ladispoli che, al contrario delle convinzioni del

suddetto Consigliere, ha rispettato con senso di responsabilità il lockdown, salvo qualche inevitabile smagliatura.

Poiché la questione è ancora ben lungi da un serio chiarimento e provvedimenti adeguati, sarebbe opportuno, a nostro avviso, un Consiglio comunale aperto alla cittadinanza. Sul fronte

referendario la posizione ANPI è sul NO al Taglio dei Parlamentari. Oltre agli aspetti di incostituzionalità ci sentiamo vicini ai cittadini che considerano tale riduzione come “un pericolo per la rappresentanza dei territori, il risparmio inconsistente, mentre sarebbe auspicabile una riforma dei regolamenti delle due Camere per eliminare gli sprechi”.

L’ANPI ribadisce il suo impegno alla lotta contro ogni forma di violenza e di razzismo e in questo contesto ringraziamo la Sezione di Colleferro, Staffetta partigiana, per averci rappresentato con la solidarietà e la vicinanza alla famiglia di Willy, nella tragedia che ha sconvolto l’Italia intera e che è l’ultima di una serie di becera intolleranza.

Sezione ANPI Ladispoli-Cerveteri