Radioterapia a Civitavecchia, 8,3 milioni dalla Regione • Terzo Binario News

Finanziamento per l’ospedale San Paolo, Tedesco: «Rocca ha reso concreto un desiderio per il quale ci eravamo spesi insieme alla Fondazione Cariciv, alla Asl Rm4 e all’associazione Adamo»

«È una notizia che accogliamo con gioia. Come aveva promesso subito dopo l’elezione, il presidente Rocca ha dato una marcia in più al comparto sanitario della nostra regione» ha dichiarato il sindaco di Civitavecchia Ernesto Tedesco alla notizia che la Regione Lazio erogherà un finanziamento di oltre otto milioni di euro per la realizzazione del Reparto di Radioterapia all’Ospedale San Paolo.

«Francesco Rocca» ha concluso il sindaco, «è riuscito in poco tempo a rendere concreto un desiderio per il quale ci eravamo spesi da tempo insieme alla Fondazione Cariciv, alla Asl Rm4 e all’associazione Adamo».

«Esprimo una grandissima soddisfazione per il risultato raggiunto, anche a seguito dei tavoli che sono stati organizzati dalla nostra Fondazione sin dal 2018» ha commentato la dottoressa Gabriella Sarracco, presidente della Fondazione Cariciv, «che ho fatto presiedere dal vescovo Gianrico Ruzza e a cui hanno partecipato oltre alla Fondazione, il Comune, la Chiesa, le associazioni, in primis l’Associazione Adamo, che si è sempre occupata del trasporto dei malati oncologici presso le radioterapie di Viterbo e Roma. In prima linea con noi la Asl Rm 4, nella persona prima del dottor Quintavalle ma immediatamente dopo con la dottoressa Matranga, a cui va il mio più sentito ringraziamento per l’impegno profuso sin da subito affinché si potesse realizzare anche a Civitavecchia il reparto di Radioterapia. La mia soddisfazione è ancora più grande pensando a tutte le persone del nostro territorio che presto, grazie alla Regione Lazio, potranno finalmente terminare il calvario a cui sono sempre state sottoposte per raggiungere strutture attrezzate in altre città».