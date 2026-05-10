Raccolta abiti usati a Civitavecchia, Csp: "Servizi di svuotamento potenziati per il cambio di stagione" • Terzo Binario News

Si informa la cittadinanza che, in corrispondenza del cambio di stagione, si è registrato in questi giorni un eccezionale incremento nel conferimento di indumenti e accessori presso i cassonetti bianchi dedicati alla raccolta degli abiti usati.

In molte zone della città, i contenitori sono stati letteralmente presi d’assalto, raggiungendo la massima capacità in tempi molto più brevi rispetto alla normale programmazione.

La società incaricata del servizio di svuotamento è già operativa con squadre supplementari per far fronte a questo picco di conferimenti e sta lavorando intensamente per ripristinare il decoro e la piena disponibilità di tutti i punti di raccolta nel più breve tempo possibile.

Ci scusiamo con i cittadini per gli eventuali disagi riscontrati e ringraziamo per la collaborazione. Invitiamo, qualora un cassonetto risultasse già colmo, a non abbandonare i sacchi all’esterno ma ad attendere il passaggio degli operatori o a utilizzare un altro punto di raccolta più vicino, al fine di garantire la pulizia e il corretto recupero dei materiali.

La situazione tornerà alla piena normalità entro i prossimi giorni.