Greenergy – Future on the move venerdì l'incontro a Civitavecchia • Terzo Binario News

Si è svolto venerdì pomeriggio, presso l’Aula Consiliare “Renato Pucci”, l’incontro “Greenergy – Future on the move”, organizzato da Greenergy in collaborazione con il delegato alla mobilità sostenibile del Comune di Civitavecchia, Valerio Fattori, e dedicato ai temi della transizione energetica, delle Comunità Energetiche Rinnovabili, dell’eolico off-shore e della mobilità sostenibile.

L’iniziativa ha visto una buona partecipazione e ha rappresentato un momento di confronto su temi centrali per il futuro energetico e ambientale del territorio.

Nel corso dell’incontro sono intervenuti il professor Leonardo Setti, docente di Sistemi, pianificazione e politiche energetiche e presidente del Centro per le Comunità Solari, Dario Tamburrano, eurodeputato promotore della normativa europea sulle CER, Mauro Vergari di Adiconsum Nazionale Mobilità Sostenibile, e Mauro Mei, delegato alle CER e all’eolico off-shore del Comune di Civitavecchia.

Gli interventi hanno affrontato diversi aspetti della transizione: dalle Comunità Energetiche Rinnovabili, che possono consentire a cittadini, imprese ed enti pubblici di produrre, condividere e utilizzare energia rinnovabile, fino al ruolo dell’eolico off-shore e della mobilità sostenibile nei processi di innovazione territoriale. Il professor Setti ha sottolineato come molte delle tecnologie necessarie siano già oggi disponibili e come sia quindi necessario lavorare anche sul piano legislativo e amministrativo, affinché questi strumenti possano essere applicati in modo più semplice ed efficace.

“È stato un incontro utile e partecipato”, ha dichiarato Valerio Fattori, delegato alla mobilità sostenibile del Comune di Civitavecchia e moderatore dell’iniziativa. “Abbiamo provato ad affrontare il tema della transizione energetica in modo concreto, parlando di CER, mobilità sostenibile, innovazione e possibili ricadute per cittadini, famiglie e imprese. Sono temi complessi, che richiedono informazione, confronto e un lavoro costante sul territorio”.

Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco Marco Piendibene: “Civitavecchia ha una storia profondamente legata alla produzione energetica e proprio per questo deve guardare con attenzione ai processi di trasformazione in corso. Le Comunità Energetiche Rinnovabili, l’eolico off-shore e la mobilità sostenibile sono ambiti sui quali è necessario continuare a confrontarsi, con serietà e senza semplificazioni. Come Amministrazione riteniamo importante promuovere occasioni di approfondimento che aiutino la città a comprendere meglio opportunità, criticità e prospettive della transizione”.

L’incontro si è concluso confermando l’importanza di proseguire il confronto pubblico su questi temi, coinvolgendo istituzioni, competenze tecniche, cittadini e realtà del territorio.