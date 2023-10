Quo e Grugnetto, due cuccioli che aspettano famiglie che li tolgano dalla prigione • Terzo Binario News

QUO tenero cucciolotto nato 8.2.2023 E’ di taglia piccola dolce.

Cerca un padrone che lo ami ma è adottabile anche a distanza.

Si può chiamare o prendere appuntamento presso il rifugio della Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano, Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi).tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297. rifugio@legadelcanemi.it www.legadelcanemi.it siamo in FB e twitter @LNDC_MI INSTAGRAM. Aperto tutti i giorni, tutto l’anno. Dalle 9,30 alle 12 e dalle 14,30 alle 17. Donaci il tuo 5 X mille, con un piccolo gesto potrai darci un grande aiuto. Codice Fiscale: 97441440159.

GRUGNETTO è un cucciolotto di circa 7 mesi, futura taglia media simil jagd terrier bianconero. E’ un cagnolino molto carino ma è molto spaventato, tanto che al nostro arrivo nel suo box, è andato a rifugiarsi in un angolo del box e se ci avvicinavamo tentava di ringhiare pur di tenerci a distanza. noi abbiamo rispettato le sue esigenze, proprio per non infastidirlo più del necessario ma nei suoi occhi abbiamo letto tutta la sua paura, la sua solitudine ed il suo bisogno di essere rassicurato ed amato. Per Grugnetto è veramente urgente l’adozione, altrimenti rischia di diventare un adulto terrorizzato, infelice e che nessuno vorrà più. Ed è un vero peccato perchè è davvero un meraviglioso cagnolino, che non merita una vita in gabbia!!! Grugnetto è a Caserta e si affida chippato e vaccinato al centro nord solo a persone affidabili, solo con controlli pre e postaffido, regolare adozione, obbligo di sterilizzazione e disponibilità a restare in contatto con noi nel tempo. PER INFO: sms/whatsapp (NO CHIAMATE) a GIUSY 3476617523 o scrivere a CORINNA carosiscorinna@gmail.com compatibilmente con i nostri impegni di lavoro, RISPONDEREMO A TUTTI APPENA POSSIBILE. PER AIUTARCI: IBAN: IT67T0306909606100000154830 Intesa San Paolo intestato a “Gli amici di Argo” Mandateci una mail dopo la donazione in modo che possiamo ringraziarvi!



VISITA I NOSTRI SITI: http://gliamicidiargo.blogspot.com/ http:// untesorodicane.blogspot.com / www.untesorodicane.org