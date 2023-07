"Quartieri in musica" a Civitavecchia, ad Aurelia tutto esaurito per Battisti • Terzo Binario News

Tutto esaurito alla rassegna “Quartieri in… musica” organizzata dalla Wendy Star Service Massimo Peroni in collaborazione con l’Amministrazione Comunale per la direzione artistica di Giulio Castello e voluta dall’assessore Simona Galizia.

Il grande omaggio a Lucio Battisti, sabato scorso in piazza Piccolomini, non è stato tributato solo dal palco ma anche dalla “platea”. Roberto Pambianchi e i suoi musicisti, infatti, hanno coinvolto a tal punto il pubblico che non c’è stato brano che non sia stato cantato in coro da tutti, dall’inizio del concerto fino al terzo bis che ha chiuso la serata.

Un’organizzazione impeccabile, grazie anche alla collaborazione del delegato di Quartiere Aurelia Daniele Lucarelli e alla presenza insostituibile di Protezione Civile e Croce Rossa Italiana.