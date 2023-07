Geolier e Daniele Silvestri al Civitavecchia Summer Festival 2023 • Terzo Binario News

Sono Geolier e Daniele Silvestri i nomi importanti del Civitavecchia Sunmer Festival 2023.

All’aula Pucci la presentazione degli eventi che partiranno il 3 agosto per concludersi il 13.

Gli altri nomi degli artisti presenta alla Marina sono quelli de I Soliti Idioti, Borghetta Stile, Villabanks, Casa Abis, Teenage Dream, Luchè, Voglio tornare negli anni 90 e lo Zoo di 105.

Per l’assessora alla cultura Simona Galizia l’idea è quella di assegnare un bando triennale per gli eventi estivi. “Ringrazio Enel per aver contribuito”.

Giordano Tricamo, che organizza con la sponda della Shining, ha ringraziato ribadendo la necessità “per rispetto verso gli artisti, del biglietto a pagamento. La volontà è quella di trasformare il cartellone in un festival vero e proprio”.

Fulvio Di Rosa della Shining Production ha parlato di “nuova scommessa, dopo quell’anno scorso. Anche stavolta siamo arrivati per un soffio anche se speravamo in una programmazione diversa. Però ci siamo innamorati della Marina, io e il mio socio abbiamo ritenuto che valesse la pena scommettere sul Summer Festival. Il piano triennale ci consente di programmare portando artisti di livello nazionale e internazionale alzando il livello. Bene comunque la location è il rapporto stretto con Stazione Musica e Giordano Tricamo”.

Cristiana Di Torricella, responsabile affari istituzionali Enel centro Italia: “Festival dedicato ai giovani, è un evento di valore perché fa sentire in vacanza rimanendo a casa propria. Enel è lieta di accompagnare anche questo evento”.

D.ssa Sabrina Bodò, dirigente dell’ufficio Cultura: “Primo festival in città, si lavora per una gara a settembre. L’obiettivo è quello di avere un festival che si svolga in piena sicurezza”.

Il presidente del consiglio comunale Giancarlo Frascarelli ha detto che svestirà i panni istituzionali Per vestire quelli del cittadino e gustarsi il festival.

Complimenti anche da parte dell’assessora ai servizi sociali Debora Zacchei.

Alla Marina è prevista una capienza da 4.900 posti a sedere e mille seduti.

Di seguito il comunicato della Shining:

Ritorna anche nel 2023 il Civitavecchia Summer Festival, fra gli eventi più attesi dell’anno, che ospiterà nel mese di agosto dieci appuntamenti con la musica e gli spettacoli dal vivo.

Questa nuova edizione, curata da Shining Production, in collaborazione con Stazione Musica, e con il supporto del Comune di Civitavecchia, prosegue un un percorso già avviato nel 2022, nato dalla volontà di valorizzare e differenziare il territorio locale, per trasformarlo nel punto di riferimento estivo musicale di diverse generazioni.

Durante la conferenza stampa di oggi, presso la sala comunale di Civitavecchia, è stato presentato il programma, che ha rivelato tre nuovi appuntamenti di cui due a ingresso gratuito, completando il cartellone già anticipato nelle scorse settimane.

Il 6 agosto, piazza della Vita ospiterà Borghetta Stile: format party che nasce a Roma, riconosciuto fra i più eccentrici e di successo. Sarà una serata unica, come unici i loro party, a ingresso gratuito.

Un regalo a tutti i cittadini e turisti, voluto dal Comune di Civitavecchia e dagli organizzatori, sarà anche il concerto di Daniele Silvestri, che porterà sul lungo mare della città il suo tour: “Estate X”. Daniele, aiutato dalla sua sorprendente ed eclettica band, suonerà live i brani del nuovo album uscito lo scorso giugno. L’appuntamento in programma il 10 agosto, si conferma a ingresso gratuito.

A sorpresa, rivelata anche la serata conclusiva, prevista per il 13 di agosto, che vedrà protagonista lo Zoo di 105. Biglietti su Mailticket.it.

«Anche quest’anno siamo felici di presentare un bellissimo Summer Festival, sempre più al centro dell’estate civitavecchiese, mai come quest’anno pronta a fare da polo d’attrazione per tutto il territorio». – commenta il Sindaco Ernesto Tedesco introducendo la kermesse – «E i nomi, all’insegna del divertimento, sono quanto di più adatto a godere di quella leggerezza che tutti noi agogniamo. Quello che lo scorso anno avevo definito un “progetto ambizioso di cui siamo davvero fieri” è cresciuto e si è concretizzato confermando le aspettative. Nel 2022 aveva segnato il ritorno in grande stile degli spettacoli dal vivo dopo le difficoltà patite per colpa della crisi pandemica, soprattutto per i nostri ragazzi. In questa edizione del 2023, infatti, i giovani si ritroveranno a migliaia per celebrare il ritorno non più di un appuntamento “straordinario” ma finalmente di un’istituzione – attesa e programmata – nella vita della nostra città. Per questo voglio ringraziare la professionalità degli organizzatori, da Shining Production a Stazione Musica, e soprattutto il lavoro fondamentale dell’assessore Galizia e degli uffici Cultura e Turismo».

«Sarò in prima fila agli spettacoli del “Civitavecchia Summer Festival”» – aggiunge l’Assessore Simona Galizia – «insieme ai ragazzi che tanto si aspettavano da questa rassegna e, posso dirlo con orgoglio, tanto avranno. Abbiamo lavorato duramente, e vedere realizzati gli sforzi di tanta gente è la soddisfazione più grande, insieme a quella di poter fornire ai nostri giovani un’estate ricca di eventi: loro sono il nostro futuro, ed è giusto prestare un’attenzione particolare alle nuove generazioni, intercettare i loro gusti e fare di Civitavecchia una città viva, nella quale trovare sempre nuovi stimoli e, perché no, occasioni di divertimento. Subito dopo gli eventi estivi lavoreremo a un bando triennale e quinquennale, in modo che Civitavecchia possa assomigliare sempre più a una città come Lucca, con un’offerta di spettacoli straordinaria, frutto di anni di programmazione».

Il Civitavecchia Summer Festival prenderà ufficialmente il via il 3 agosto, quando Piazza della Vita ospiterà Geolier, in arrivo con “Il Coraggio dei Bambini – Summer Tour”. Il 5 agosto sono attesi I Soliti Idioti e il loro Fiodena Summer Tour. Il 6 agosto Borghetta Stile (ingresso gratuito) e il giorno dopo un doppio show all’insegna delle sonorità urban con protagonisti Villabanks e Diss Gacha.

L’8 agosto sarà la volta di “Casa Abis”, ovvero Stella e Gabriele Abis, il divertentissimo duo che porterà a Civitavecchia il loro spettacolo comico incentrato sulle dinamiche di coppia che li hanno resi famosi.

Il 9 agosto tappa a Civitavecchia per il Teenage Dream Party: la festa anni 2000, che ha fatto registrare sold out in tutta la Penisola. Un viaggio in un decennio anche attraverso le hit di Disney Channel che da vent’anni creano aggregazione. Il 10 agosto, appuntamento con Daniele Silvestri e la sua musica d’autore (ingresso gratuito). L’11 agosto arriva la carica di Luchè, icona dell’urban nazionale. Il 12 è tempo di: Voglio Tornare Negli Anni 90®: una serata tutta da ballare e da cantare, con tanti effetti speciali e animazione: un vero e proprio live show amatissimo in tutta la Penisola. Il 13 agosto, con lo Zoo di 105, sarà una grande festa in piazza della Vita all’insegna del divertimento e della spensieratezza.

«Siamo particolarmente felici e orgogliosi di poter proseguire quest’anno il percorso iniziato con l’edizione 2022 del Civitavecchia Summer Festival». – dice Fulvio De Rosa, head manager di Shining Production – «Ringraziamo il Comune di Civitavecchia per la rinnovata fiducia e Stazione Musica per la preziosa e sinergica collaborazione. È per noi un onore poter curare un festival in un luogo così ricco di storia, cultura e di bellezze naturali. Piazza della Vita è una location unica, resa ancora più speciale dal suo affaccio sul mare. Proprio per questo, quest’anno abbiamo pensato a una programmazione che possa ancor più valorizzarla e che sia di grande richiamo sia per i residenti, ma anche per i numerosi turisti che durante il periodo estivo passano da Civitavecchia. Abbiamo volutamente scelto un cast trasversale, che mettesse insieme musica, spettacolo e divertimento. Ospiteremo alcuni degli artisti italiani più noti del panorama urban, che quest’anno è il genere più apprezzato dal pubblico più giovane e attento alle tendenze. Vedremo sul palco il ritorno de I Soliti Idioti, ovvero Francesco Mandelli e Fabrizio Biggio, duo che ha fatto la storia di una certa comicità in Italia e poi Casa Abis, una delle coppie più note del web, che con intelligenza e ironia quotidianamente strappano una risata a migliaia di utenti. Non mancherà la musica d’autore con Daniele Silvestri e poi alcuni dei format più amati e apprezzati in Italia, in grado di richiamare grazie all’altissima qualità dei loro show un pubblico estremamente vasto ed eterogeneo».

Sarà una nuova estate da vivere nella splendida cornice del lungomare, sotto lo sguardo del Forte Michelangelo, storica fortezza che protegge il porto.

Un’esperienza, che unisce lo spettacolo dal vivo alle numerose attività culturali che la città offre. La piazza sul mare, a due passi dalla stazione e dall’ingresso del porto, è pronta ad accogliere turisti e abitanti e a diventare il punto d’incontro tra le bellezze naturali e architettoniche della zona, come le Terme Taurine, Terme della Ficoncella e, oltre al Forte Michelangelo, la Cattedrale di San Francesco o la Torre del Lazzaretto.