Quarta edizione a Bracciano dell’evento Un Lago da Coltivare • Terzo Binario News

È con grande entusiasmo che il Comune di Bracciano, in collaborazione con il Biodistretto dei Laghi di Bracciano e Martignano e con il contributo di ARSIAL e Regione Lazio, annuncia la IV edizione dell’evento Un Lago da Coltivare. Questo appuntamento imperdibile si terrà in Piazza Mazzini a Bracciano e sarà un’occasione per celebrare le eccellenze agroalimentari e enogastronomiche del territorio, promuovendo sostenibilità, cultura e innovazione.

Programma di Sabato 21 settembre

La giornata di sabato si aprirà con la presentazione del Biodistretto dei Laghi di Bracciano e Martignano alle ore 11:00, seguita dall’apertura del Mercato Contadino (ore 13:00), dove i visitatori potranno degustare e acquistare prodotti tipici locali.

Un momento chiave dell’evento sarà il convegno sull’economia circolare, che si terrà alle ore 16:00. Il convegno approfondirà temi legati alla filiera corta e all’economia circolare, con particolare attenzione alla valorizzazione degli scarti agricoli e al riutilizzo dei materiali provenienti dalle aziende del territorio. Grazie alla partecipazione di esperti del settore, sarà possibile esplorare nuove opportunità per pastori, viticoltori, olivicoltori, orticoltori e altri produttori locali. Un focus speciale sarà riservato alla presenza e al contributo delle donne nell’innovazione sostenibile.

La giornata proseguirà con un’animazione per bambini e una merenda agricola gratuita alle ore 16:30, mentre la serata sarà accompagnata da musica popolare e spettacoli live, con la partecipazione del gruppo “I Giutti” e i Saxobeat.

Programma di Domenica 22 settembre

La domenica inizierà con una conferenza sul tema dell’acqua alle ore 11:00, un tema di vitale importanza per la conservazione del nostro ambiente e delle risorse naturali. Seguirà, dalle ore 12:00, l’apertura del Mercato Contadino con degustazioni di prodotti locali. Anche i più piccoli saranno protagonisti della giornata, con una merenda agricola gratuita e animazione per bambini alle ore 15:00.

A concludere la due giorni, alle ore 18:00, ci sarà uno spettacolo per bambini con l’artista Ilaria Ferrari, un momento di gioia e intrattenimento per le famiglie.

Un evento di grande valore per la comunità

L’evento Un Lago da Coltivare ha l’obiettivo di consolidare il legame tra tradizione e innovazione, valorizzando le risorse naturali e agricole del territorio. Giunto alla sua quarta edizione, l’evento ha visto una crescente partecipazione nel corso degli anni, contribuendo a mettere in risalto Bracciano come centro di eccellenza nel settore agroalimentare. Dal riconoscimento come “Città del Formaggio” nel 2021, fino agli studi su coltivazioni senza irrigazione, Bracciano continua a distinguersi per il suo impegno verso la sostenibilità e la salvaguardia delle tradizioni locali.