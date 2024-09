Frecce Tricolori a Ladispoli, il programma • Terzo Binario News

Mancano ormai pochi giorni all’atteso evento che si svolgerà a Ladispoli il 21 e 22 settembre, in cui si esibirà la Pattuglia Acrobatica Nazionale “Frecce Tricolori”.

“A nome della Città di Ladispoli -ha commentato il Sindaco Alessandro Grando- ringrazio l’Aeronautica Militare per averci dato nuovamente la possibilità di ospitare questa prestigiosa manifestazione, in cui sarà possibile ammirare le acrobazie della formazione aerea simbolo del nostro Paese.

Le Frecce Tricolori e gli altri velivoli che prenderanno parte all’Air Show incanteranno il pubblico con manovre mozzafiato, offrendo uno spettacolo che celebra l’eccellenza e l’orgoglio italiano.

L’Air Show rappresenta una straordinaria vetrina per il nostro territorio e sarà un importante momento di aggregazione per la nostra comunità.

Mi auguro che cittadini e turisti partecipino numerosi, contribuendo a rendere questo evento indimenticabile”.

Lineup

PAN Frecce Tricolori

HH139 dimostrazione SAR

Paracadutisti Aeronautica Militare

CAP 231, aereo acro elica acrobatico, campione italiano di acrobazia freestyle

Team Fly Roma – 4 Ultraleggeri avanzati in formazione

Elicottero R44 Clipper II

La scaletta delle esibizioni verrà resa nota nei prossimi giorni.

Orario di inizio

sabato 21 settembre 2024 : ore 15:30 inizio prove tecniche

: ore inizio domenica 22 settembre 2024: ore 15:30 inizio Air Show

Display Line

La manifestazione sarà visibile da tutto litorale di Ladispoli. Il centro della display line è situato sul Lungomare Marina di Palo.

Limitazioni e divieti

Al fine di garantire il regolare svolgimento della manifestazione e la sicurezza di tutti i partecipanti, in ottemperanza all’ordinanza n.131/2024 della Direzione Marittima di Civitavecchia, nelle giornate di sabato 21 e domenica 22 settembre 2024, dalle ore 15:00 e fino al termine delle esibizioni, nella zona di mare interdetta è vietato:

navigare, ancorare e sostare con qualsiasi unità navale

praticare la balneazione

effettuare attività di immersione con qualunque tecnica

svolgere attività di pesca di qualunque natura

svolgere qualsiasi altro tipo di attività che possa essere di intralcio al sicuro svolgimento della manifestazione aerea, che non sia state espressamente autorizzate.

Le unità che navigano in prossimità dello specchio acqueo oggetto della manifestazione devono mantenersi, comunque, ad una distanza di sicurezza non inferiore a 500 metri dal perimetro della zona denominata “Area Manifestazione”, evidenziata da appositi segnalamenti, procedere a velocità ridotta ed attenersi alle disposizioni/ordini che dovessero essere rivolti dal personale dei mezzi della Guardia Costiera, delle altre Forze di Polizia e mezzi navali dell’organizzazione presenti in zona al fine di garantire l’interdizione dello specchio acqueo interessato dalla manifestazione.

È vietato con qualsiasi tipo di aeromobile, compresi droni e similari, ad eccezione dei mezzi autorizzati, di Stato e/o di soccorso, sorvolare lo specchio acqueo antistante il territorio ricadente nel comune di Ladispoli, fino ad una distanza di 3 miglia dalla costa.

Nei giorni 21 e 22 settembre, a partire dalle ore 15:00 e fino al termine della manifestazione, è vietato stazionare sui ponti pedonali “Francesco Bitti” e “Abebe Bikila”.

Viabilità e area pedonale

In ottemperanza all’ordinanza del Comando di Polizia locale n.98/2024:

dalle ore 00:00 del 21 settembre 2024 e fino alle ore 24:00 del 22 settembre 2024 è vietata la sosta e la circolazione dei veicoli sul Lungomare Marina di Palo (tratto compreso tra Via dei Delfini e Via del Tritone). Durante tale periodo il carico e scarico delle merci per le attività commerciali è consentito fino alle ore 10:00;

divieto di sosta su Via dei Delfini (entrambi i lati) a decorrere dalle ore 00:00 del 21 settembre 2024, fino alle ore 22:00 del 22 settembre 2024;

è istituito il doppio senso di marcia in Via del Tritone (tratto compreso tra Lungomare Marina di Palo e Via Albatros) al fine di consentire l’accesso delle vetture al servizio dei portatori di handicap;

divieto di sosta su Via del Tritone (tratto compreso tra Lungomare Marina di Palo e Via Albatros) a decorrere dalle ore 14:00 del 21 settembre 2024 e fino alle ore 20:00 del 22 settembre 2024;

divieto di sosta in Piazza delle Sirene dalle ore 00:00 del 21 settembre 2024, fino alle ore 22:00 del 22 settembre 2024.

chiusura al traffico di Via dei Delfini, all’intersezione con Via Dei Cigni, a decorrere dalle ore 13:00 del 21 settembre 2024 e dalle ore 12:00 del 22 settembre 2024, fino al termine delle esibizioni.

Parcheggio automobili

A chi vorrà assistere all’Air Show dal Lungomare Marina di Palo si consiglia di parcheggiare l’automobile nell’area verde appositamente allestita, distante circa 300 metri dal centro della manifestazione, sita all’incrocio tra Via dei Delfini e Via Corrado Melone.

Per chi invece deciderà di posizionarsi sul Lungomare Regina Elena il parcheggio pubblico più vicino è situato in Via Firenze, distante circa 400 metri dal litorale.

Accesso e parcheggio auto portatori di handicap

I portatori di handicap, muniti del contrassegno disabili, potranno accede con la propria autovettura dal varco di via dei Delfini e parcheggiare l’automobile in Via del Tritone (con accesso da Via Albatros). Sarà inoltre possibile assistere allo spettacolo all’interno della spiaggia inclusiva situata sul Lungomare Marina di Palo.