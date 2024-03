“Pulizia di dipendenti comunali comunisti”: il vicesindaco di Fiumicino Onorati prende le distanze dal marito • Terzo Binario News

La polemica è decisamente lontana dal placarsi a Fiumicino sulle dichiarazioni social del marito della Vicesindaco

Cresce a Fiumicino la polemica politica tra maggioranza e opposizione a seguito delle parole dei giorni scorsi di Claudio Cinti sui social. Il Cinti, marito della Vicesindaco di Fiumicino Giovanna Onorati, in un post Facebook aveva infatti dichiarato: “Il 75 per cento degli impiegati comunali remano contro la nuova amministrazione, sono comunisti convinti, proporrò da umile cittadino pulizia totale”.

Non proprio un “umile cittadino” però, considerato che è il marito del Vicesindaco Giovanna Onorati. Per carità, lui personalmente non ricopre alcun ruolo politico, ma fanno in ogni caso discutere delle dichiarazioni simili, soprattutto se espresse dal coniuge della seconda carica istituzionale del Comune.

“Grave affronto alla comunità, pretendiamo una presa di posizione da parte dell’Amministrazione. Esprimiamo profonda preoccupazione riguardo alle recenti esternazioni sui social media del marito della vicesindaca Giovanna Onorati”, hanno scritto gli esponenti dell’opposizione su Facebook.

Nelle scorse ore è giunta, commentando un post presente in un gruppo, la replica della diretta interessata dalla vicenda, ovvero la Vicesindaca Onorati, che se da un lato si dissocia dal marito, dall’altro non perde occasioni per contrattaccare: “La preoccupazione la esprimo io perché mi dissocio da quanto scritto da Claudio ma ancor di più mi dissocio da chi utilizza post altrui per denigrarmi. Ledere la mia immagine utilizzando un post di mio marito che è una persona che pensa e parla in autonomia. Mi rattristo a vedervi fare l’opposizione in questo modo. State cercando di attaccarmi ad ogni costo, peccato perché pensavo aveste maggiore spessore politico”.

La polemica è decisamente lontana dal placarsi…