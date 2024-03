Maltempo a Cerveteri, cade un grosso albero tra via Doganale e via di Ceri • Terzo Binario News

Fondamentale l’intervento sul posto del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Cerveteri

Questa mattina Cerveteri si è svegliata sotto una forte ondata di maltempo, con pioggia battente che già dalle prime ore del giorno ha interessato tutto il territorio.

Non si sono registrati particolari problemi, anche se la Protezione Civile è sempre stata sul pezzo.

Gruppo Comunale che in ogni caso ha fatto degli interventi: in particolar modo uno tra via Doganale e via di Ceri, dove a seguito del maltempo un grosso albero è caduto sulla carreggiata.

Una volta rimosso l’albero dalla carreggiata tutto è ritornato alla normalità.