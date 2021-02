Protocollo fra Regione e Fiumicino, la Califano: "Sbloccate opere fondamentali" - Terzo Binario News

“Il protocollo firmato oggi dalla Regione Lazio e dal Comune di Fiumicino è importantissimo e ci permetterà finalmente di sboccare alcune opere fondamentali per questo territorio: penso alla ristrutturazione e messa a norma del PalaFersini di viale Danubio, ai lavori per la riqualificazione del parco Tommaso Forti.

Ma anche alla gestione più fluida degli uffici anagrafici di Palidoro, dell’ex stazione dei Vigili di via Redipuglia, dei plessi scolastici di via Coni Zugna, del nido di via Trincea delle Frasche, della scuola di via Serrenti a Passoscuro.

E ancora: dello skate park e di alcuni centri sportivi e moltissime strade del territorio. Tutti questi beni sorgono infatti su aree regionali e nel tempo hanno acquisito un’importanza strategica per la città. Con questo protocollo la Regione cede in toto al Comune tutto il suo patrimonio avviando di concerto con l’amministrazione di Fiumicino un importante programma di recupero e sviluppo urbano con l’obiettivo di rendere queste strutture sempre più fruibili e in linea con le esigenze di un territorio così importante per la nostra Regione.

Un obiettivo che inseguivamo da anni e che siamo riusciti a portare a casa grazie a un importante lavoro di squadra lo scorso dicembre, ratificato oggi. Ringrazio per questo di cuore la giunta comunale e in particolare l’assessore al bilancio Sartore che si è spesa fin dal primo giorno per questo traguardo e la giunta comunale con in testa il sindaco Montino”.

Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano