Settanni sulla farmacia comunale: "Bene il Prc, la vendita è un trucco da finanza creativa" - Terzo Binario News

“Esprimiamo un vivo apprezzamento per il comunicato rilasciato ieri 2 febbraio, dal Partito di Rifondazione Comunista (PRC) di Santa Marinella contro la privatizzazione della Farmacia comunale da parte dell’amministrazione Tidei ( https://www.terzobinario.it/prc-santa-marinella-farmacia-comunale-privatizzata-trucchetto-per-ripianare-il-bilancio/ ).

Tale presa di posizione rafforza ulteriormente la linea di contrarietà già espressa dal PRC all’indomani del Consiglio del 9 gennaio scorso, anche sul project financing del Cimitero comunale ( https://www.terzobinario.it/prc-santa-marinella-il-caso-cimitero-frattura-i-rapporti-fra-tidei-citta-e-maggioranza/ ), chiamando in causa -in entrambi i casi- “la fervida mente” dell’assessore Emanuele Minghella che, già responsabile del tracollo finanziario del bilancio comunale con l’amministrazione Bacheca, propone ora quale fedelissimo servitore di Tidei soluzioni di finanza creativa e trucchetti contabili per l’uscita dal default che finirebbero in realtà di assestare il colpo finale al saccheggio dei beni comunali.

Per quanto invece riguarda noi e la nostra attività di controllo istituzionale sull’operato di questa Amministrazione, rammentiamo che sulla Farmacia comunale abbiamo condotto un’azione costante, informando più volte la comunità cittadina e riteniamo che le risposte fornite alla nostra interrogazione nel Consiglio dello scorso 28 gennaio, diffuse dai vari organi di stampa del territorio, siano del tutto insufficienti e, come sempre, dimostrazione di incapacità di gestire la cosa pubblica camuffata con la velleitaria presunzione di offrire ai cittadini soluzioni di comodo, strumentali ad altri scopi, in quanto fuori da ogni corretta logica amministrativa.

Ci chiediamo infatti, sul piano del buon senso e dei criteri economico-finanziari, quale sia la ratio di aprire una nuova seconda farmacia in via Etruria da dare in gestione alla Multiservizi e procedere nel contempo a concedere ad un privato la Farmacia di Valdambrini, a loro dire improduttiva, quando:

– il numero di abitanti di Santa Marinella non é aumentato;

– gli investimenti (in termini di maggiori spese per l’acquisto di prodotti del settore farmaceutico, di nuovo personale da reclutare, di infrastrutture ecc.) potrebbero essere destinati ad aumentare le potenzialità e la competitività della Farmacia di Valdambrini;

– la popolosità’ dell’area Valdambrini (in vicinanza anche della ASL) è maggiore di quella di via Etruria;

– la Società Santa Marinella Servizi, per come è strutturata e governata, non ha la benché minima capacità di gestire neanche il verde pubblico cittadino, risultando quindi improponibile nel breve termine affidarle una farmacia ancora da far nascere e risolvere i problemi attuali di bassa redditività della Farmacia esistente che invece si protraggono da due anni e mezzo.

Potremmo aggiungere altro ma per brevità di analisi bastano i suddetti elementi a dimostrare, ancora una volta, come abbiamo sempre detto e come anche il PRC riconosce, che l’amministrazione Tidei fonda la sua ragion d’essere sugli annunci sensazionali, volti a creare l’illusione del saper fare.

Un saper fare che, anziché rivitalizzare nell’ambito di una sana gestione pubblica i beni a disposizione, preferisce mantenere lo status quo piuttosto amplificandone il deperimento per poi tirar fuori dal cilindro di qualunque bravo prestigiatore di illusioni, le capacità risolutive dell’affidamento ai privati.

Quanto sostenuto dal PRC sul trucchetto finanziario di aver messo nel bilancio delle entrate 850 mila euro derivanti dalla concessione della Farmacia anche se tale concessione non é ancora avvenuta, probabilmente non tutti sanno o ricordano, ma noi l’abbiamo già visto fare per lo stesso importo riguardante il Piano Parcheggi allorquando la maggioranza approvò il bilancio in corso.

Bene il Piano Parcheggi, oltre a essere stato concepito come un’ennesima mazzata sui cittadini per la volontà di tappezzare tutto il territorio con le zone blu a pagamento, è rimasto una chimera.

Allora c’è da chiedersi se queste soluzioni di finanza creativa con conseguenti bugie raccontate alla comunità su soluzioni che non si sanno adottare servano a coprire l’incapacità del saper fare per davvero, mentre in realtà si tratta di una posta di giro che, andata a monte da una parte deve rientrare da un’altra, per poter fra qualche settimana consentire di dare il nuovo roboante ed ingannevole annuncio dell’uscita dal dissesto.

La cosa grottesca di tutto ciò è che mentre la vera Sinistra, quella che difende i deboli e il bene comune, ha capito i giochetti con cui l’amministrazione Tidei imbonisce i cittadini ed ha decisamente preso una posizione contro questi attentati ai beni pubblici, il PD (che nell’amministrazione Bacheca votava a sfavore delle privatizzazioni) sia colpevolmente assente e complice nell’avvallare una così inadeguata attività politico-amministrativa dimostrando tutta la propria ipocrisia. Cittadini abbiatene memoria”.

Cons. Francesco Settanni

Gruppo Misto – Comune di Santa Marinella