Promozione, il Tolfa capolista ospita il Pescia Romana • Terzo Binario News

Il Santa Marinella, falcidiato dalle squalifiche, nella tana della Polisportiva Ostiense

Primato da mantenere in vista del turno di riposo forzato. Il Tolfa capolista oggi alle 14.30 ospita il Nuovo Pescia Romana per la sedicesima e penultima giornata di andata del girone A di Promozione mentre il Santa Marinella, martoriato dalle squalifiche, è ospite dalle 11 della Polisportiva Ostiense.

Allo Scoponi arriva una compagine che nelle ultime settimane ha cambiato parecchio, prima l’allenatore poi diversi giocatori.

Tanto che l’undici montaltese, dopo un inizio stentato, con 20 punti si è portato al settimo posto in classifica. Con la zona play-out che incombe però, gli ospiti non possono affatto stare tranquilli. Aspetto importante questo, perché significa necessità di tornare a casa con i punti.

Per contro, l’undici di Roberto Macaluso è sulla cresta dell’onda e deve rimanerci, perché dovendosi fermare mercoledì nel turno infrasettimanale, si rischia di subire dei sorpassi.

La settimana però per i collinari non è stata delle migliori. Finalmente l’allenatore ha avuto l’esterno alto che voleva in sostituzione di Omar Pastorelli, visto che in biancorosso è approdato Matteo Piano, ma difficilmente partirà dall’inizio. Oltre agli assenti cronici Santi e Imperiale, Giovani Magloire invece è squalificato e diversi giocatori in settimana non sono riusciti ad allenarsi con continuità: «Sono stati allenamenti travagliati – ammette Macaluso – sui quali hanno pesato i malanni di stagione e problemi di lavoro.

La continuità finora è stata la nostra forza, stavolta invece è mancata». L’arrivo di Piano non sposta verso l’alto le ambizioni tolfetane: «No perché la rosa resta corta. Quando dicevo che l’obiettivo era salvezza mi riferivo a questo. Comunque si gioca alla Pacifica e bisogna vincere».

Con le cicatrici addosso lasciate dalla sfida interna con l’Urbetevere, il Santa Marinella cerca di ripartire dalla tana della Polisportiva Ostiense. Pesanti le assenze del bomber Giuseppe Tabarini, Emanuele Palermo e del capitano Alessio Gallitano oltre a mister Emiliano Cafarelli. Proprio in funzione di numeri che si sono accorciati, farà il suo esordio dall’inizio il nuovo centravanti arrivato dall’Aranova Gabriele Martinelli. «Scelta dettata da cause di forza maggiore – spiega Cafarelli – e più che la mia di assenza pesa quella lunga di Gallitano. Siamo in un periodo particolare per via del viavai di mercato e veniamo da due sconfitte. Certo, siamo feriti ma non abbattuti. Torna capitan Fabrizio Melara mentre Giannotti sta tornando in forma. Con la Polisportiva Ostiense ci sarà mezza juniores in panchina».