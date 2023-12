Il Derby femminile di calcio lo vince il Ladispoli, il Cerveteri Women cade in casa • Terzo Binario News

C’era molta attesa al Campo Enrico Galli di Cerveteri per il derby femminile valido per il Campionato di Eccellenza.

A sfidarsi il Cerveteri Women contro il Ladispoli. C’erano tre punti importantissimi per la classifica.

Il Ladispoli per consolidarsi ai vertici della classifica, il Cerveteri per continuare a rafforzare il sogno quarto posto che le consentirebbe di accedere ai play off, un traguardo storico per la squadra all’ esordio in campionato.

Un primo tempo che parte subito bene per il Ladispoli, che passa in vantaggio dopo pochissimi minuti. Ma nonostante questo, il Cerveteri combatte e dimostra una buona compattezza difensiva, brava anche grazie alla portiera Alice Ceccarelli a sventare molti tiri pericolosi delle avversarie.

Un Cerveteri compatto, che però nulla può fare contro le numerose assenze in rosa e un Ladispoli femminile che fa valere la propria posizione in classifica più alta rispetto alle etrusche.

Infatti negli ultimi dieci minuti del primo tempo, il Ladispoli prima raddoppia e poi cala il tris.

Si va negli spogliatoi sullo 0 a 3 per il Ladispoli, con le reti di Rossi e doppietta di Nardelli.

Non cambia la musica nella ripresa, dove il Ladispoli continua il suo assedio in avanti.

Degna in ogni caso di nota la resistenza del Cerveteri, che nonostante il risultato non ha mai mollato, impegnandosi pallone su pallone.

Il Ladispoli fa il quarto e quinto gol con Alessia Confalonieri.

Mette la parola fine alla gara, Antonini per lo 0 a 6 per il Ladispoli.

Ora la pausa natalizia, in attesa della ripartenza che vedrà le etrusche giocare nella trasferta di Sora.