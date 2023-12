Villaggio di Babbo Natale al Castello di Santa Severa, il programma di domenica 17 dicembre • Terzo Binario News

Secondo fine settimana al Castello di Santa Severa con il Villaggio di Babbo Natale, un meraviglioso viaggio, in una delle location di maggior pregio del Litorale laziale, fatto si luci, animazione, in cui vivere la vera magia del Natale.

Ecco il programma di domani, Domenica 17 dicembre

Alle ore 11:00 in Piazza del circo laboratorio circense interattivo l’artista sono io e, alle ore 12:00, l’ animazione itinerante con la parata delle principesse Elsa e Anna, Olaf, Rapunzel, Cenerentola, Biancaneve e Ariel.

A seguire sempre in Piazza del Circo alle ore 15:30 lo spettacolo circense hularmonia e alle ore 16:30 animazione musicale per i più piccini con balli e danze e trucco, colori e sculture di palloncini

Domenica 17 dicembre il villaggio è aperto dalle ore 10:30 alle ore 19:30

Tutto il programma sul sito www.castellodisantasevera.it