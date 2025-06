Promozione: Gaudenzi torna a Tolfa, Caputo a Tarquinia • Terzo Binario News

In collina anche l’ex Pescia Romana Mancini, addio ai blugranata di Trebisondi

Ormai sembrava quasi completata la rosa del Tolfa quando invece, ecco qua un altro ritorno dopo quello del bomber Andrea Moretti e di Manuel Vittorini. A vestire nuovamente la maglia biancorossa sarà il centrocampista offensivo Jacopo Gaudenzi.

Il giocatore arriva dal Santa Marinella, dove ha disputato le ultime due stagioni. Era stato in collina quando a guidare la squadra era Daniele Fracassa, che ha ritrovato la stagione scorsa allo stadio Fronti.

Classe 1999, ha giocato con le giovanili del Civitavecchia e passaggio in Prima Squadra, poi l’approdo al Cerveteri in Promozione e quindi il Tolfa.

Ma non è l’unico arrivo alla Pacifica. Infatti è arrivato un esterno di fascia sinistra che mister Michele Micheli conosce bene. Si tratta di Dario Mancini, ex difensore di proprietà del Civitavecchia Calcio, con gli ultimi trascorsi al Pescia Romana.

E a proposito di Micheli, che fosse lui il nuovo tecnico collinare lo si sapeva da settimane ma che la notizia giungesse dalla società non era ancora avvenuto. Ma ecco che dal sodalizio, l’annuncio è arrivato:

«Diamo un caloroso benvenuto al nuovo mister della prima squadra Michele Micheli».

Intanto allo Scoponi si preparano per uno stage giovanile gratuito. Infatti il primo luglio ce n’è uno rivolto a ragazzi nati nel 2010/2011. I responsabili del settore giovanile biancorosso precisano che l’invito è rivoto a chi non ha esperienza. «Una giornata all’insegna dello sport, del divertimento e della passione per il calcio con il nostro tecnico qualificato Alessandro Zeoli, pronto ad accogliere i ragazzi per una sessione di prova gratuita. La società ha organizzato una “merenda” per ragazzi e i genitori con prenotazione obbligatoria al numero +39 3383710681. Previsto il trasporto navetta gratuito da Civitavecchia».

Tornando al mercato, ecco alcuni movimenti riguardanti i civitavecchiesi tutti legati in qualche modo al Tarquinia. Dalla compagine etrusca è in uscita Luigi Trebisondi, che ha indossato anche la fascia da capitano («Grazie a tutti quelli che mi sono stati vicini come dirigenti, mister, presidente. Grazie ai compagni che mi hanno sopportato e supportato, lascio la società con l’orgoglio di avere indossato la fascia da capitano, di aver raggiunto due salvezze bellissime una delle quali clamorosa. Ringrazio i tifosi per il sostegno, rimarrete sempre nel mio cuore. Ora eccomi pronto per una nuova sfida» ha scritto sui social) mentre a sedere sulla panchina tarquiniese sarà Paolo Caputo, reduce da un ottimo campionato alla guida del Borgo Palidoro. Subentra a Fabrizio Ercolani, artefice di due salvezze miracolose – via play-out – per i blugranata.