Moda e commercio, il centro storico di Tolfa accoglie una nuova boutique • Terzo Binario News

E’ quella di Roberta Marazzi che ha scelto di ritornare “a casa”

Tolfa d’estate si anima, da tranquillo paese collinare dei mesi freddi, diventa il fulcro di una miriade di attività, spettacoli e sagre che si concentrano soprattutto nei fine settimana. Però i molti visitatori che percorrono la strada principale, ovvero via Roma, non possono fare a meno di notare le molte saracinesche abbassate, le insegne coperte: sono infatti diverse le attività commerciali chiuse negli ultimi anni.

Fortunatamente, però, ci sono alcuni tolfetani che tornano nel loro paese, portando le proprie esperienze fatte altrove e si imbarcano in nuove avventure.

E’ quello che ha fatto Roberta Marazzi, inaugurando sabato scorso una boutique nel cuore antico di Tolfa, piazza Matteotti, per tutti “piazza vecchia”. Lei per 10 anni ha lavorato da “Lucia abbigliamento” per aprire un suo negozio a Tolfa, tenuto per 25 anni, in due locali diversi. Poi, un paio di anni fa, per ragioni personali, la scelta di trasferirsi a Biella. E ora quella di ritornare “a casa”.

Il nuovo negozio (in passato punto vendita di un mobilificio) è davvero particolare, articolato su due piani e con una bella finestra-vetrata che dà luce a tutto l’ambiente della “Glamour Boutique”, piena di abiti e accessori colorati, di marchi prestigiosi.

“Sono nel mondo della moda e del commercio da 37 anni – si racconta Roberta -. Ho scelto questo percorso per passione e perché è in continuo rinnovamento. Mi piace creare outfit per dare alle donne un aspetto grintoso, gioioso, senza rinunciare al buon gusto ed eleganza. Le mie donne, così le chiamo, hanno piena fiducia in me, stima che si è creata nel tempo. La mia empatia verso il mondo femminile mi permette di accontentare la cliente, senza stravolgere la sua natura . Tolfa e dintorni mi hanno dato tantissime soddisfazioni,. ho conosciuto persone splendide, sono nate amicizie e questo per me è una gran vittoria, per un negozio dove l’accoglienza è quella di casa così che ognuno si sente a suo agio . Ho riaperto dopo due anni di assenza, causa un trasferimento in Piemonte, ma sono tornata perché questa è casa mia. Anche se tutte le clienti di Biella le porto nel cuore..Vi aspetto da Glamour Boutique by Roberta”.

Cri.Val.