Processione di Civitavecchia, via ai preparativi • Terzo Binario News

“Come ogni anno sono ad annunciare che sono iniziate le attività per la preparazione della tradizionale “Rievocazione dei Misteri” con la storica Processione del Cristo Morto, che avrà luogo la sera del Venerdì Santo, 3 Aprile 2026.

Quest’anno la Arciconfraternita, vista la grande richiesta di partecipazione che stiamo già avendo, ha deciso di aprire in anteprima le iscrizioni per i cosiddetti Sagrestani: le persone che collaborano con i Confratelli e Consorelle nella gestione della processione.

Chi vorrà iscriversi per ricoprire questo ruolo potrà farlo inviando una mail all’indirizzo chiesadellastella@gmail.com dando la sua disponibilità per il ruolo di Sagrestano ed indicando nome e cognome, mail e telefono. Riceverà, successivamente, una risposta di conferma.

Infine un appello particolare a tutti i civitavecchiesi perché contribuiscano all’allestimento della tradizionale e storica rappresentazione con offerte in denaro che possono essere fatte attraverso un bonifico bancario intestato alla Arciconfraternita del Gonfalone di Civitavecchia utilizzando le seguenti coordinate bancarie: C/C n. 1000/70768 presso Banca Intesa cod. IBAN IT71D0306909606100000070768.

Confido che anche quest’anno la corale e generosa partecipazione di tutti i concittadini renda possibile il perpetuarsi della più antica tradizione cittadina e mi auguro di avere un numero significativo di adesioni al ruolo di Sagrestano”.

IL PRIORE

(Remo Barletta)