Tarquinia, Sinistra Italiana: "La potabilità dell'acqua al Lido deve essere al centro dell'agenda politica" • Terzo Binario News

La questione della potabilità dell’acqua deve essere al centro dell’agenda politica, perché non è più accettabile proseguire con ordinanze di non potabilità affiancate da bollette elevate. Occorre garantire concretamente il diritto umano all’acqua e tutelare la salute pubblica attraverso investimenti mirati e l’adozione di tecnologie adeguate.

Il problema della non potabilità dell’acqua al Lido di Tarquinia si manifesta con una frequenza allarmante, estendendosi anche alle zone di Marina Velca e Spinicci. Secondo quanto riportato dall’associazione Assolidi, le informazioni fornite ai cittadini si rivelano ancora insufficienti, generando incertezza e disagio sia tra i residenti che tra i turisti.

L’inadeguata gestione comunicativa dell’emergenza è stata più volte denunciata da Assolidi, trovando ampia eco sui social. Numerosi utenti hanno richiesto una diffusione più rapida e diretta delle informazioni, tramite comunicati stampa, note ufficiali e avvisi facilmente visibili.

Nonostante la scarsa qualità del servizio, la società Talete continua a recapitare bollette a tariffa piena anche nelle zone dove l’acqua non è potabile. Questo comportamento configura una vera e propria inadempienza contrattuale che non è mai stata realmente affrontata. Sarebbe necessario diffidare la Società dal richiedere il pagamento totale nei casi di non conformità, reclamando il ricalcolo delle bollette e il relativo rimborso ai cittadini.In questo contesto, Sinistra Italiana, dopo mesi, è ancora in attesa di risposte dettagliate dall’Amministrazione comunale sulla questione fondamentale della transazione intervenuta tra il Comune di Tarquinia e la Società Talete S.p.A., in seguito alla deliberazione di Giunta n. 160/2025.

Segreteria Circolo di Sinistra Italiana Tarquinia