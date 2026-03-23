Fai, al Forte Michelangelo di Civitavecchia "visite oltre le aspettative" • Terzo Binario News

Le Giornate FAI di Primavera (21 e 22 marzo 2026), che si sono svolte nell’ambito del Forte Michelangelo, hanno riscosso un enorme successo: i visitatori complessivi sono stati 1500, oltre ogni aspettativa.

Il lavoro dei Volontari FAI, considerando il loro numero esiguo, è risultato encomiabile ed ha garantito il regolare svolgimento delle attività.

In questa fantastica avventura hanno preso parte anche: l’Associazione Radioamatori Italiani (con le Sezioni Alto Lazio e Civitavecchia), la Protezione Civile locale con il loro supporto logistico e controllo degli accessi.

Infine, un immenso ringraziamento al C.V. (CP) Cosimo NICASTRO, Comandante della Capitaneria di Porto di Civitavecchia che, autorizzando e mettendo a disposizione il suo eccellente personale, ha fatto in modo che il nostro sogno si avverasse.