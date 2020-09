Primavalle: ragazzi trasferiti ad altra scuola, arredi nel piazzale e bagni da incubo (FOTO) - Terzo Binario News

Senza pace gli alunni della Taggia. L’assessore Ruffa: “Lavoriamo per la riapertura in sicurezza”

di Claudio Bellumori

Ad inizio agosto la circolare: lo spostamento, a causa di lavori di ristrutturazione, “della scolaresca del Plesso Taggia ” presso la Ulderico Sacchetto in via Stefano Borgia, a Primavalle, Municipio XIV. Non solo: venivano annunciati come già predisposti sia il trasloco delle suppellettili necessarie per l’avvio dell’anno scolastico sia lo smaltimento degli arredi e di altri materiali “da dismettere perché non utilizzabili o obsoleti”, già presenti alla Sacchetto.

Eppure le immagini scattate tra la fine di agosto e il 7 settembre hanno portato alla luce uno scenario per nulla edificante: armadietti ammassati all’esterno, cucina mensa “da incubo”, bagni “in condizioni pietose”.

L’assessore alla Scuola di Monte Mario, Monica Ruffa, a Terzo Binario ha commentato: “Il Municipio sta lavorando, insieme a tutti i soggetti coinvolti, per la riapertura in sicurezza della scuola”.

Fabio, un genitore, da par sua ha raccontato: “Le famiglie, per dare una risposta all’impotenza, stanno entrando nelle classi, dando una mano di vernice. Ci sono papà, come me, che torneranno a dare una pennellata ai muri. I bagni sono praticabili al dieci per cento. C’è un piazzale dove campeggiano tutti gli arredi”.

“Ci vuole un miracolo per far iniziare le lezioni il 14 settembre – ha continuato – è stata chiesta l’apertura al 24 settembre, intanto c’è un edificio in condizioni pietose”.