Agresti: "Refettorio a Teatro Vannini, arriva il no definitivo dal comune di Ladispoli" - Terzo Binario News

Usare il teatro Vannini come refettorio? Era un’ipotesi che però è stata scartata da Palazzo Falcone. Lo scrive in un post il dirigente scolastico Riccardo Agresti.

“Il problema del pasto nella sala “Vannini” è chiuso con il seguente comunicato dell’assessore Bitti: ‘Buongiorno, come anticipato per le vie brevi, tenendo conto di una serie di aspetti amministrativi, non è ipotizzabile l’utilizzo del teatro Marco Vannini quale sala refettorio.

Alla luce delle disposizioni degli organi competenti, il gestore del servizio sta definendo le diverse opzioni possibili che saranno oggetto di valutazione con l’amministrazione comunale. In attesa, si porgono i più cordiali saluti’. Dispiace.