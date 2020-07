Primavalle, Colabello (Pd): "Scuola contesa e rischio caos per settembre" - Terzo Binario News

“Dopo aver lasciato che in questi mesi salisse la tensione tra le scuole del territorio per l’assegnazione degli spazi in vista della riapertura di settembre con le relative prescrizioni anti Covid, in questi giorni da Presidente della Trasparenza ho ricevuto numerose segnalazioni sulle condizioni interne della scuola “Sacchetto”. Così Julian Colabello, consigliere Pd di Monte Mario e presidente della commissione Trasparenza

“La scuola Sacchetto infatti, assegnata formalmente all’ Istituto Comprensivo Rosetta Rossi ma che doveva ospitare temporaneamente gli alunni della Sordi a via Taggia (Istituto Comprensivo S.C. Donati) per consentire la fine dei lavori di ristrutturazione presso la medesima scuola (in ritardo di più di tre anni), risulterebbe contrariamente con problemi e non pronta all’uso”.

“Che succede? Come me lo sono chiesto io se lo è domandato anche l’Ufficio Scolastico Regionale che ha inviato una nota urgente al Comune e Municipio per avere delucidazioni sui trasferimenti delle scuole, sottolineando che ad oggi nonostante mesi di discussioni e l’intervento anche della Trasparenza comunale, non risultano documenti ufficiali di queste disposizioni”.

Ufficio regionale che, nella comunicazione, ha evidenziato: “Si riscontra la nota del 17 luglio del Dirigente Scolastico dell’I.C. “Via Suor Celestina Donati”, trasmessa in allegato alla presente, per sollecitare le doverose informative da parte della Direzione del Municipio XIV e dei competenti Dipartimenti di Roma Capitale. Si rammenta che nel corso della videoconferenza del 17 giugno, alla quale ha preso parte anche l’Ufficio scrivente, sono state richieste dall’Amministrazione scolastica formali comunicazioni in merito ai provvedimenti dell’Ente locale, ad oggi non ancora pervenute. Come, peraltro, risulta non pervenuto il verbale di detta conferenza. Le condizioni imposte dall’emergenza epidemiologica in corso – rendono indifferibile una dettagliata informativa indirizzata alle Dirigenze delle Istituzioni scolastiche interessate, recante un’esplicita indicazione dei tempi per la conclusione degli interventi in programma e della temporanea collocazione individuata come alternativa per l’utenza scolastica del plesso di via Taggia, 70, nel rispetto altresì delle esigenze manifestate dall’Istituto ospitante“.

“Tutto quello che conosciamo di questa vicenda è solo grazie ai Dirigenti Scolastici e i Consigli di Istituto – ha proseguito Colabello – ne viene fuori un territorio nel caos e la più completa incertezza sul destino di centinaia di studenti che frequentano i due Istituti Comprensivi tra i più grandi del territorio. Nelle scorse settimane, come in questi giorni le stesse scuole, oltre l’intervento dell’Ufficio Scolastico Regionale ho richiesto anche l’intervento del Ministero per mettere fine a una situazione che rischia di essere esplosiva a settembre”.

“D’altronde l’Istituto Comprensivo Donati ha già fatto sapere che non lascerà la scuola di via Taggia se non vi saranno certezze sui lavori e disposizioni ufficiali sul trasferimento, mentre la Rosetta Rossi proprio in queste ore ha segnalato le condizioni della Sacchetto, sottolineando che senza un pronto intervento ormai al limite, vista la prossima riapertura delle attività, il plesso non potrà essere utilizzato”.