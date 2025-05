Pride a Civitavecchia il 6 giugno con corteo, dibattito e festa finale • Terzo Binario News

Presentata al Pincio la “Giornata dell’Inclusione” con l’Amministrazione e la comunità locale LGBTQIA+

Presentata al Pincio la “Giornata dell’Inclusione” con l’Amministrazione e la comunità locale LGBTQIA+ prevista per il 6 giugno.

Al mattino il corteo degli studenti (ma aperto a tutti) da piazzale dei Frati Cappuccini dalle 9 con arrivo in Piazza Fratti mentre nel pomeriggio è previsto e il dibattito “Voci in Piazza” per le 18, eventi a partire dalle 20 con lo slogan: “Facciamo un casino di colore”.

Al Pincio, che ha concesso il patrocinio su corteo e dibattito, la conferenza stampa di presentazione. Ha detto il sindaco Marco Piendibene: “Posto che è stato un lavoro del tutto complementare messo in piedi dalla vice sindaca Stefania Tinti, dall’assessora Antonella Maucioni e dalla consigliera delegata Valentina Di Gennaro. Sarà la Settimana dei Diritti e poi si riparte con il Diversability Pride. il credo che un evento come questo vada vissuto con tranquillità e posso dire che in quello dell’anno scorso mi sono divertito molto. Ci sarò anche quest’anno”.

Dall’associazione Civitavecchia Pride precisano che “sì, nel 2025 questi sono eventi necessari per la sensibilizzazione sul tema perché inammissibile avere paura, nascondersi, semplicemente in quanto considerati diversi. Siamo tutti persone che esistono. Per la prima volta c’è il benestare del PIncio sebbene sia la terza edizione dell’evento. Le contestazioni? Il tema è divisivo, ma la comunità LGBTQIA+ è molto più ampia di quanto si pensi”.

La Di Gennaro ha spiegato che, come avviene sempre in questi casi dove c’è un corteo per le strade di Civitavecchia, viene messa in piedi la macchina della sicurezza.

il programma:

Musica dal vivo dalle 20 alle 21:45

Dalle 21:45 in poi al via la “Grande festa del Pride” condotta dalla presentatrice Gioia Lestingi

Durante la serata verrà inaugurata la Panchina Arcobaleno al Ghetto, e sarà conferito il riconoscimento “Onde d’orgoglio” allo stilista Franco Ciambella.

Madrine della serata saranno Eva Grimaldi e Imma Battaglia e chiusura affidata a un drag show con le “4Tune”.