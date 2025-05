Al via il Palio dell'Anello di Tarquinia 2025 • Terzo Binario News

A Tarquinia, il Palio dell’Anello propone per questo fine settimana la suggestiva rievocazione storica e la coinvolgente sfida tra contrade.

Il 31 maggio, dalle 18,30, si terrà il corteo storico: dame, cavalieri, nobili, popolani e armati sfileranno a cavallo, accompagnati da sbandieratori, musici, trombettieri, arcieri e armigeri, in un suggestivo spettacolo che trasporterà il pubblico indietro nel tempo, tra colori, suoni e atmosfere rinascimentali.

La sfilata partirà dalla scenografica piazza della chiesa di Santa Maria in Castello e attraverserà i principali luoghi del centro storico: via di Porta Castello, piazza Duomo, via Giuseppe Mazzini, piazza Cavour, corso Vittorio Emanuele, via Giuseppe Garibaldi, via XX Settembre, piazza Belvedere, via Giosuè Carducci, via Umberto I, per ritornare a piazza Cavour. Un momento particolarmente evocativo si terrà davanti a palazzo Vitelleschi, dove sarà rievocato il matrimonio tra Sante Vitelleschi e Costanza degli Anguillara, celebrato nel 1451.

I due sposi, accompagnati dalla loro corte, si uniranno al corteo, arricchendolo di fascino e solennità.

Domenica 1° giugno, l’evento si sposterà allo stadio “Giuseppe Cardoni”, dove, dalle 16, si svolgerà la giostra cavalleresca. I cavalieri saranno chiamati a infilare in punta di lancia gli anelli e la stella sorretta dal fantoccio del saracino, in un’avvincente prova di abilità, precisione e coraggio.

La contrada vincitrice verrà celebrata con una cerimonia alle 20,30, in piazza Cavour. Il Palio dell’Anello è promosso dal Comune di Tarquinia, in collaborazione con la Società Tarquiniense d’Arte e Storia, la Pro Loco Tarquinia, l’Associazione Pro Tarquinia e l’ASD Palio dell’Anello – Tarquinia. Gode inoltre del patrocinio della Regione Lazio, della Provincia di Viterbo, dell’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale, della Fitetrec Ante, di Medieval Italy e dell’Associazione Rievocazioni Storiche Lazio.