Piscina nuova a Santa Marinella: un milione dal Credito Sportivo - Terzo Binario News

Sorgerà vicino agli impianti di via delle Colonie, lavori entro la fine del 2021

Arrivata l’autorizzazione dell’istituto del Credito Sportivo che consente di utilizzare un mutuo di oltre un milione di euro per realizzare la nuova piscina comunale di Santa Marinella.

“È una notizia importantissima che attendevamo da tempo e che ora ci permetterà di portare a compimento il nostro progetto che prevede di utilizzare questi soldi per costruire un nuovo impianto natatorio, a norma, moderno, in una zona finalmente più consona, lontano dalla linea ferroviaria ovvero nei pressi del campo sportivo di via delle Colonie.

Abbiamo lavorato a lungo e con grande impegno a questa iniziativa di concerto con il vice sindaco dott. Andrea Bianchi e la delegata allo sport Marina Ferullo e con gli uffici tecnici abbiamo redatto un nuovo progetto che ha già ottenuto il parere favorevole del Coni e pertanto andremo a costruire una nuova piscina nei pressi come detto già alcuni mesi fa di quella che si appresta a divenire la nuova città dello sport di Santa Marinella.

Non appena, a giorni avremo approvato anche la delibera finale per la pubblicazione del bando di gara di quest’opera e la invieremo al credito Sportivo che avrà così in possesso l’ultimo documento mancante per riattivare come ci ha già formalmente assicurato il mutuo che ci permetterà di appaltare i lavori che dovranno iniziare entro il 31 dicembre 2021.

Siamo certi che, in questo modo, andremo a soddisfare le esigenze di tanti cittadini non solo bambini e giovani che a breve potranno usufruire dei tanti vantaggi derivanti dalla pratica del nuoto sia a livello amatoriale che agonistico o con finalità terapeutiche e riabilitative È un’altra risposta che stiamo cercando di dare dopo aver trovato una città devastata con l’intera l’impiantistica sportiva inagibile a partire proprio dell’ex piscina del Triangolone

Il Sindaco avv. Pietro Tidei

Il Vicesindaco dott. Andrea Bianchi