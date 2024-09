Piano di sicurezza stradale per i bimbi delle scuole di Civitavecchia • Terzo Binario News

In vista dell’imminente avvio dell’anno scolastico, l’amministrazione comunale, grazie al lavoro del Consigliere Comunale delegato alla Polizia Locale, Flavio Fustaino, di concerto con il Dirigente Comandante della Polizia Locale, Dott. Ivano Berti, ha predisposto un piano di assistenza dedicato per garantire la massima sicurezza in prossimità degli istituti scolastici.

Considerata l’elevata affluenza che caratterizza il primo giorno di scuola e la carenza di personale disponibile, si è deciso di organizzare la presenza della Polizia Locale nelle zone scolastiche secondo un preciso ordine di priorità:

1) Scuola dell’Infanzia;

2) Scuola Primaria;

3) Scuola Secondaria di Primo Grado;4) Scuola Secondaria di Secondo Grado.

Questo piano prevede una particolare attenzione alle scuole dell’infanzia e primarie, dove i bambini necessitano di una maggiore protezione, seguite dalle scuole secondarie di primo e secondo grado. Oltre ai tradizionali compiti di sorveglianza e regolazione del traffico, sarà assicurata la presenza dei Nonni Vigili, figure già note per il loro prezioso contributo in termini di sicurezza e supporto agli studenti.

L’obiettivo di questa iniziativa, fortemente voluta dall’amministrazione, è quello di assicurare un ambiente sicuro e ordinato per gli alunni, i genitori e il personale scolastico. La Polizia Locale, in sinergia con i Nonni Vigili, sarà presente durante le fasce orarie di ingresso e uscita degli studenti per garantire una gestione fluida del traffico e un controllo attento dei flussi pedonali.

“Siamo consapevoli dell’importanza di garantire la sicurezza nelle fasi più delicate della giornata scolastica”, ha dichiarato Fustaino, “e per questo motivo, nonostante la carenza di personale, abbiamo voluto mettere in campo tutte le risorse necessarie per affrontare con serenità e organizzazione il primo giorno di scuola.

Un particolare ringraziamento va al Comandante Berti, per la particolare disponibilità resa fin dall’insediamento di questa amministrazione, in favore della cittadinanza, nonostante le criticità che da ormai troppo tempo caratterizzano il Corpo di Polizia Locale.A tal proposito, siamo a lavoro per potenziare il servizio”.

Il sindaco Marco Piendibene ha sottolineato l’importanza della massima collaborazione da parte di tutti: “L’amministrazione invita la cittadinanza a collaborare, rispettando le indicazioni fornite dal personale addetto, mantenendo la massima attenzione alle regole di sicurezza stradale.”