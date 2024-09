Scuolabus dall'11 settembre, mensa dal 16 a Ladispoli • Terzo Binario News

Scuola, trasporto scolastico a partire da mercoledì 11 settembre e mensa da lunedì 16 settembre

L’assessore all’Istruzione, Margherita Frappa, comunica che il servizio mensa scolastica per gli Istituti Comprensivi del territorio sarà attivo da lunedì 16 settembre 2024.

Il servizio di trasporto scolastico sarà attivo a partire da mercoledì 11 settembre per l’istituto comprensivo Ilaria Alpi e da venerdì 13 settembre per il l’istituto comprensivo Caravaggio.

Da mercoledì 11 a venerdì 13 settembre il servizio di ritorno del trasporto scolastico sarà garantito solo per le classi che usciranno alle 13. Dal 16 settembre il servizio trasporto scolastico sarà regolare per tutti gli istituti comprensivi.

Chi ancora non avesse provveduto all’iscrizione al servizio mensa e al servizio trasporto scolastico è pregato di farlo, quanto prima, sui portali dedicati.

Per il servizio mensa sul sito https://ladispoli.ecivis.it e per il servizio trasporto scolastico sul sito di Flavia Servizi www.flaviaservizi.it sezione scuolabus Anno Scolastico 2024-2025. Chi avesse di difficoltà durante l’iscrizione online può rivolgersi all’ufficio Mensa scolastica e all’ufficio dell’URP per il trasporto scolastico, entrambi presso il Comune di Ladispoli, dove riceverà tutto il supporto necessario.

Gli Istituti Scolastici, nell’ambito della loro autonomia organizzativa, qualora decidessero di posticipare l’orario di attivazione del tempo pieno, lo comunicheranno alle famiglie, alla società Cirfood e a Flavia Servizi.