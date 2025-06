Pesce avariato al Mercato Esquilino, i Carabinieri stangano tre pescherie • Terzo Binario News

I Carabinieri della Compagnia di Roma Piazza Dante, con il supporto del personale medico veterinario della A.S.L. Roma1, hanno effettuato una serie di controlli all’interno del multietnico “mercato Esquilino”, finalizzati alla verifica del rispetto sulle norme in materia di sicurezza alimentare e igiene, che hanno coinvolto numerose attività commerciali.

A finire nel mirino dei Carabinieri sono state 3 pescherie, dove sono state accertate gravi carenze igienico-sanitarie.

A seguito di controlli più approfonditi, è stata redatta una multa complessiva per 14.000 euro con lo smaltimento di 805 kg di pesce tenuto in pessimo stato di conservazione, potenzialmente pericoloso per la salute dei consumatori. L’attività ha interessato anche le aree limitrofe al mercato.

Proprio lungo i marciapiedi circostanti i militari hanno identificato tre persone, tra cui un cittadino italiano, intenti a importunare i passanti e a ostacolare la regolare fruizione degli spazi pubblici. Per loro è scattato l’ordine di allontanamento.