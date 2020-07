Per Massimo Ranieri a Ladispoli biglietti da 45 e 60 euro più prevendita - Terzo Binario News

Alla fine è stata l’organizzazione della serata a chiarire che l’evento con protagonista Massimo Ranieri del 27 agosto a Ladispoli è a pagamento.

L’artista napoletano si esibirà all’Oasi di Palo in “Sogno e son desto”, lo spettacolo che sta portando in giro per l’Italia.

I biglietti costano 45 euro in platea non numerata e 60 in platea numerata ai quali vanno aggiunti i costi di prevendita.

Il Comune di Ladispoli ha concesso il patrocinio alla serata.

Per acquistare i tagliandi però bisogna aspettare ancora qualche giorno.