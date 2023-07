Pd Tolfa: "Per il cartellone estivo il Comune dovrebbe dare fondi alle associazioni e coinvolgere di più il commercio locale" • Terzo Binario News

L’amministrazione deve dare maggiori fondi e supporto alle associazioni e permettere “manifestazioni diffuse” che coinvolgano tutti i cittadini e i commercianti.

Tolfa negli anni si è fatta fatta il nome di “città della cultura ” , sono nate, grazie alle associazioni, manifestazioni belle e interessanti.

Oggi però, più di qualcuno, soprattutto chi cerca di sopravvivere con il proprio lavoro nei mesi estivi, si sta domandando a chi giova tutto questo “fiume di cultura”.

Eventi chiusi, circoscritti in spazi sempre più piccoli e a pagamento.

Rendendo di fatto gli eventi elitari, oltre che a togliere, forse, anche un po’ di bellezza alle manifestazioni.

Se la cultura non è fruibile per tutti, se non è condivisa, allora perde la sua funzione.

La politica, l’amministrazione dovrebbe smettere di delegare tutto sulle spalle dei volontari che si adoperano per rendere questo Paese vivo e bello, e prendersi qualche responsabilità e qualche onere in più.

La “manifestazione diffusa” che coinvolge tutto il paese e tutti i cittadini dovrebbe essere una prerogativa dell’amministrazione nello stilare il cartellone estivo.

Dovrebbe supportare chi organizza volontariamente gli eventi, ad allargare i luoghi della fruizione il più possibile.

Sia per un aspetto sociale-culturale che economico.

Gli eventuali costi aggiuntivi per la riuscita della manifestazione, dovrebbero essere supportate da questa Amministrazione, incapace di incanalare le energie positive delle associazioni tolfetane per un clima davvero inclusivo e alla portata di tutti.

Invece i nostri cari amministratori si limitano a sedersi in prima fila, a stringere mani, farsi fare le foto di rito e magari a prendersi complimenti per qualcosa che non hanno fatto.

Considerando anche il fatto che negli anni si è presa la brutta abitudine di far venire attività commerciali da fuori che allestiscono gazebo e vendono i loro prodotti, portando i guadagni fuori dal paese.

Mi sembra quantomeno ingeneroso nei confronti di chi paga tasse e suolo pubblico tutto l’anno.

Si coglie l’occasione per ringraziare quanti lavorano volontariamente per portare avanti manifestazioni che fanno conoscere Tolfa e rendere vitale un Paese altrimenti morto.

Rimane l’amarezza per una amministrazione assente, che non si ferma a riflettere, a pensare a tutti i cittadini e alle attività commerciali e soprattutto che non si degna di andare per il paese e ascoltare la loro voce.

Pd Tolfa