Il consiglio comunale di Montalto approva il verbale di presa in carico della ex SS1 Aurelia • Terzo Binario News

L’amministrazione comunale, nella seduta consiliare di giovedì 20 luglio, ha approvato il verbale di presa in carico del tratto stradale ex SS1 Aurelia definita tecnicamente “relitto”. Un atto che permetterà al Comune di mettere in sicurezza entro brevissimo tempo anche il tratto stradale di via dei Cimini, ossia l’ingresso del paese dalla SS1 Aurelia provenienza sud, dopo aver sottoscritto il verbale di presa d’atto con Anas ed Astral, ad inizio della prossima settimana.

«Bisogna andare indietro di quasi sessant’anni – spiega l’amministrazione comunale – quando l’Anas realizzò la variante Aurelia fuori dal centro abitato di Montalto di Castro, trasformando la vecchia Aurelia Tarquinia e Aurelia Grosseto in relitti stradali di cui non sono mai stati presi in carico. La strada principale che attraversa il paese e che è sempre stata manutentata dal Comune – conclude l’amministrazione comunale – di fatto non era ancora di sua competenza. Una priorità quella oggi approvata in Consiglio comunale, ma soprattutto una scelta di responsabilità e un atto di trasparenza e chiarezza».

«Dovevamo sistemare una emergenza e lo abbiamo fatto – aggiunge l’assessore ai Lavori Pubblici Francesco Corniglia – dovevamo sistemare l’ingresso del paese e lo facciamo».