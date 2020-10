Pd Santa Marinella: "Bene i parcheggi blu affidati alla Multiservizi" - Terzo Binario News

“Il PD di S. Marinella/S. Severa registra, con soddisfazione, la decisione dell’Amministrazione di aver valutato in positivo l’affidamento della gestione parcheggi a pagamento alla societa Multeservizi di S. Marinella.

In un momento di snodo per le casse del Comune e con le difficoltà per rientrare dal dissesto, che ricordiamo a tutti derivante dalle catastrofiche amministrazioni Bacheca, il Sindaco e tutta la maggioranza hanno “approfondito” la questione parcheggi a pagamento e hanno scelto di intraprendere una strada che farà soltanto bene alla città.

Lo scrupoloso lavoro a cui si è dedicato il Presidente della Multiservizi e tutto lo staff tecnico, a cui va il plauso del PD, ha prodotto un progetto che avrà ripercussioni anche sul piano occupazionale per la città, cosa di cui, in questo particolare momento, ne ha un bisogno disperato.

Dal punto di vista amministrativo e tecnico sarebbe stato più razionale incassare la cifra della società vincitrice del “project financing”, ma l’opportuna riflessione fatta dall’amministrazione apre scenari senz’altro positivi per l’azione politica della squadra di governo, a cui il PD guarda convinto.

L’uscita dal dissesto, in un prossimo futuro, i contributi che questa Amministrazione è riuscita ad ottenere attraverso bandi o canali ordinari e straordinari dagli Enti sovracomunali, in primis la Regione Lazio, per settori strategici e vitali per la vita sociale della città (scuole, immobili pubblici, strade) apre prospettive interessanti per i cittadini di S. Marinella e S. Severa”.

La Segreteria del PD di S. Marinella/S. Severa