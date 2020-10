A Ladispoli stanno per arrivare 8mila solleciti di tasse pregresse - Terzo Binario News

Sono la Tari 2016 e 2017, l’Imposta sulla Pubblicità e la Tosap

L’affidamento di un servizio da pochi migliaia di euro rappresenta il preludio all’arrivo di una raffica di tasse pregresse che il Comune di Ladispoli è intenzionato a richiedere.

Tutto nasce da un bando, assegnato a una azienda di Empoli, per imbustare le raccomandate da inviare. Dunque i ladispolani si preparino all’arrivo delle cartelle.

“Palazzo Falcone ha deciso di affidare il Servizio di elaborazione, stampa ed imbustamento degli avvisi di sollecito/accertamento della Tassa sui rifiuti (Tari) anni 2016 e 2017, e dei solleciti dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP) e della Tassa di occupazione del suolo pubblico (Tosap) anno 2017 e rimborso delle spese postali universali di recapito a Maggiorelli Grafica S.r.l., con sede legale in via Sottopoggio a San Giusto n. 15 C, 50053 Empoli (FI).

La somma stanziata è di 3.191,81 euro Iva inclusa, a fronte del suddetto servizio di elaborazione, stampa e predisposizione del bacino di recapito di 7.928 avvisi di sollecito/accertamento TARI anni 2016 e 2017, ICP e Tosap anno 2017, ed Euro

35.186,60 a titolo di rimborso delle spese postali (Iva esente ai sensi dell’art. 10, comma 1 e 16 del DPR n. 633/1972 in quanto trattasi di servizio universale), per un totale complessivo pari ad Euro 38.378,41.