Pd Ladispoli solidale con la Cgil - Terzo Binario News

“Dal Partito Democratico di Ladispoli solidarietà piena a tutta la Cgil e ferma e netta condanna verso gli episodi di violenza perpetrati da coloro che in alcun modo possono essere definiti manifestanti.

Si è trattato di un atto squadrista di matrice neo fascista che ha attentato al più grande sindacato d’Italia, presidio di democrazia, libertà e di difesa del lavoro e dei lavoratori. Un sindacato che, in questi mesi di pandemia, ha dimostrato serietà e senso di responsabilità condividendo la strada delle vaccinazioni, della salute pubblica e della tutela dei più deboli.

Manifestare è lecito purché contenuto nel perimetro stabilito dalle leggi e dalla Costituzione della Repubblica, nata proprio dalla lezione ricevuta da un periodo storico caratterizzato dall’uso del potere espresso mediante la forza.

I fatti avvenuti nella Capitale non hanno nulla a che vedere con il malessere prodotto dal momento attuale, così generato dall’emergenza Covid.

Tutti vedendo quelle immagini dovrebbero fermarsi a riflettere, in particolare coloro che anche a Ladispoli insistono sulla presenza di una sanità organizzata secondo regime e sulla necessità di una risposta a quella che in realtà rappresenta la semplice ed unica strada per tornare a vivere.

Parlare di dittatura sanitaria è la dimostrazione di come non si conosca il significato delle parole, nonché incapacità di comprensione dei dettami costituzionali.

Traendo spunto da questa considerazione sarebbe opportuno sapere, inoltre, se il consigliere comunale, il dottor Raffaele Cavaliere, svolge ancora la sua attività professionale e come, visto l’art. 4 del decreto legge numero 44 del 1 aprile 2021.

Il PD Ladispoli risponde presente all’appello lanciato via social dal Segretario Enrico Letta, invitando tutti alla mobilitazione nazionale ed antifascista indetta sabato prossimo, 16 ottobre 2021, a Roma da Cgil Cisl e Uil”.

PARTITO DEMOCRATICO

Circolo di Ladispoli