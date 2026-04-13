Passo indietro del Tolfa, il ds Smacchia: "Atteggiamento sbagliato contro il Campagnano" • Terzo Binario News

La sconfitta per 2-1 di domenica del Tolfa per mano del Real Campagnano certifica sì l’uscita definitiva dei biancorossi dalla corsa ai play-off ma è anche figlia di una stagione di campionato che li ha visti incostanti sul piano dei risultati.

Non solo: lo Scoponi, che da sempre ha rappresentato un fortino inespugnabile, quest’anno ha visto i collinari perdere diverse volte anche contro compagini di basso cabotaggio.

Due aspetti questi su cui riflettere non tanto per questo finale di stagione – poiché con quattro gare al termine ormai i margini di intervento sono meno che ridotti – quanto per la stagione che verrà dove Palidoro, Falisca Cimina e Pianoscarano hanno dimostrato che a fare la differenza è stata la costanza nel cammino.

Ora, con i giallorossi di Fiumicino avviati verso l’Eccellenza mentre cimini e viterbesi saranno impegnati nei play-off, c’è da chiudere la Promozione e guardare avanti alla “partita delle partite” ovvero la finale di coppa Italia al Rocchi di Viterbo contro la Lvpa Frascati. In caso di vittoria, sarebbe pressoché certo l’approdo nel massimo campionato regionale, con annesse tutte le riflessioni del caso.

L’attualità vede la battuta d’arresto della Pacifica, sulla quale il direttore sportivo Marcello smacchia usa pochissimi giri di parole: «Quella contro il Campagnano è stata una partita spigolosa, difficile giocata sottotono dal Tolfa, forse una delle peggiori viste allo Scoponi. Eravamo riusciti ad andare in vantaggio con Converso e avevamo la partita in mano senza aver rischiato nulla nel primo tempo.

Su una palla vagante in aria abbiamo subito il pareggio di Calabresi e il secondo tempo è andato via con occasioni da una parte e dall’altra però senza grossi sussulti. Poi ancora Calabresi e grossa palla gol per Vittorini che, a tu per tu col il portiere, gli tira la palla addosso. È stato un peccato perché sebbene si sia disputata una bruttissima partita, il pareggio era il risultato più giusto. Spero ci serva la lezione perché poi l’atteggiamento porta questi risultati. Forse siamo entrati con una testa non all’altezza del Tolfa calcio e questo mi dispiace perché anche c’era una cornice di pubblico notevole e subire una sconfitta del genere brucia. Abbiamo ancora dei giorni per prepararci bene ma ci saranno pure dei giorni per chiarirci le idee perché l’atteggiamento contro il Campagnano non mi è piaciuto» la conclusione di Smacchia.