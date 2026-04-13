La Futsal Civitavecchia cade a Ciampino, si complica la corsa per la A2 • Terzo Binario News

La “botta” dell’ultima giornata di campionato si è fatta sentire. Forse per questo, e forse perché è difficile ricaricarsi dopo aver visto sfuggire la promozione per un punto, la Futsal Civitavecchia è caduta rovinosamente – e non era mai successo durante la stagione regolare – nella gara di andata degli ottavi di finale degli spareggi-promozione per la Serie B.

I rossoblù sono stati sconfitti per 6-2 a Ciampino dalla Real Academy e adesso la marcia verso la A12 si complica maledettamente.

La partita di ritorno, nella quale per passare il turno serviranno più di quattro reti di scarto, si disputerà sabato 18 aprile al PalaDeAngelis di Santa Marinella.

I civitavecchiesi indubbiamente volevano cancellare l’ultima di campionato, vittoriosa sì contro la Roma 1927 Cadetta ma inutile per il successo dell’Ardea proprio a Ciampino, ma oltre a un certo carico mentale hanno dovuto gestire assenze come quelle di capitan Santomassimo, squalificato, e Dario López, convalescente dopo l’operazione al ginocchio destro. Il quintetto aeroportuale, che forse già stava preparando il play-off dalla settimana precedente, è apparso più vivace che alla fine è riuscito a capitalizzare al massimo le occasioni: prima un tiro da fuori e poi trasformazione di un calcio di rigore. A seguire il 3-0 da un lancio lungo non letto dalla difesa e legno del Ciampino. Gli animi si scaldano e quando si ricomincia a giocare si arriva in un amen al 6-0. Prima del triplice fischio le due reti ospiti che regalano un barlume di speranza messe a segno da Di Eugenio e Crescenzo.

A caricarsi il peso totale della sconfitta è l’allenatore che ha sempre tutelato il gruppo e lo fa anche stavolta. «Nella gara di Ciampino le responsabilità della battuta d’arresto sono mie – dice mister Vincenzo Di Gabriele – e i ragazzi hanno dato tutto. Il primo tempo l’ha vinto il Ciampino, a cui faccio i complimenti. Noi dobbiamo fare un bagno di umiltà e ripartire carichi in settimana in vista del ritorno di Santa Marinella».

Estremamente sintetico il commento che arriva dal sodalizio di Borgata Aurelia: «Non la migliore prestazione disputata da noi. Arbitraggio incomprensibile e ci limitiamo con gli aggettivi. C’è una partita di ritorno da giocare. Forza Futsal». «La ricetta per ribaltare il ritorno? Andare forte su ogni palla – aggiunge il vice allenatore Marco Percuoco – e segnare ogni qualvolta se ne presenti l’occasione. In queste gare il fattore-campo incide, così come all’andata sarà così anche al PalaDe Angelis». Per questa partita di ritorno dei gli spareggi-promozione dovrebbe rientrare proprio Santomassimo.