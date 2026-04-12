Un Tolfa distratto cede partita e quarto posto al Campagnano: 2-1 • Terzo Binario News

Il Tolfa perde forse ultima occasione di minacciare il terzo posto del Pianoscarano. Infatti i collinari hanno perso allo Scoponi per 2-1 contro il Real Campagnano il che chiude ogni speranza di rimonta per il terzo posto.

Sicuramente lo sguardo è rivolto alla finale di Coppa Italia di Viterbo contro la Lvpa Frascati però lo scivolone in questo caso è doloroso.

Nella quintultima di campionato del girone A di Promozione, in realtà partono bene e trovano il vantaggio al 29’ con Converso che segna una bella rete.

Un realtà i collinari non giocano una partita brillante e comunque erano in controllo senza aver rischiato nulla. Nel recupero del primo tempo arriva però la beffa firmata Calabresi , che ristabilisce la parità su una palla vagante in area. Nella ripresa ci sono occasioni su entrambi i fronti finché Calabresi segna la doppietta personale che vale l’1-2. Nel finale capita la possibilità di pareggiare capita sui piedi di Manuel Vittorini, che però si fa respingere la conclusione dal portiere ospite Malatesti dopo che i due si sono trovati faccia a faccia. La sconfitta non è piaciuta granché al sodalizio per il modo in cui è arrivata.

Si diceva della classifica. Il Pianoscarano è stato bloccato sul pari interno dall’Atletico Capranica, con un 2-2 abbastanza sorprendente. Tuttavia, i viterbesi di Fabrizio Ercolani sono rimasti al terzo posto e sono saliti a 55 punti. Il vero salto lo ha compiuto il Campagnano che, superando i biancorossi, ora è quarto con 46 punti. Poi ci sono Tolfa e Ladispoli quinti con 45 punti e il Santa Marinella settimo a 42. Con appena quattro giocate di campionato che mancano alla fine, sembra ormai impossibile operare il doppio sorpasso su Pianoscarano e Campagnano, oltretutto allontanando il Ladispoli appaiato. Insomma è stata una giornata storta che adrà cancellata già domenica prossima nella trasferta di Tarquinia, con l’undici etrusco di Paolo Caputo che comunque si trova sulla soglia fra la retrocessione diretta e la disputa dello spareggio-salvezza.

Tolfa: De Clementi, Colace (40‘st Ficorella), Monteneri (32’st Costa), Bevilacqua, Selvaggio Salvato, Manuel Vittorini, Quinti (43’st Paolessi), Bernardini , Pasquini (27’st Miguel Vittorini), Converso (20’st Christian Vittorini). A disp. Di Camillo, Scocco, Benedetti, Ianari. All. Emiliano Cafarelli.

Real Campagnano: Malatesti, Saccuti, Murri, D’Ingazio, Primavera, Silvestroni, Rosato (25’st Taglioni), Costantini, Sperduti (16’st Igliozzi), Calabresi, Sforzini. A disp. Antonucci, Pelachini, Carbone, Ponzo, Hagne, Morganti, Paccanici. All. Davide Ronconi.

Arbitro Umberto Mormone di Viterbo.

Reti 29’pt Converso (T), 45’pt e 29’st Calabresi (C).