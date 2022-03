Partita la raccolta di beni di prima necessità a Ladispoli per l'Ucraina - Terzo Binario News

“Grazie alla Protezione Civile Comunale, ad Avalon e Assovoce abbiamo attivato una raccolta di generi alimentari e di prima necessità da inviare a sostegno della popolazione ucraina colpita dalla guerra.

A partire da oggi, presso le due sedi di via Castellammare di Stabia, all’interno del plesso scolastico Falcone, dalle ore 14:00 alle ore 20:00 sarà possibile donare generi alimentari a lunga conservazione e per l’igiene personale (per adulti e bambini, compresi assorbenti, pannolini e salviette), camici, guanti, mascherine monouso, coperte e cibo per animali.

In questi due punti di raccolta, all’interno delle farmacie comunali e in quelle private che aderiranno all’iniziativa sarà inoltre possibile donare prodotti di primo intervento come disinfettanti, antisettici, garze, cerotti, alcol e bendaggi.

Ringrazio fin d’ora tutte le persone che potranno dare il proprio contributo”.

Il sindaco Alessandro Grando