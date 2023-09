Parte la Promozione, domani il Cerveteri ospita il Tarquinia • Terzo Binario News

Dopo le due vittorie consecutive in Coppa Italia, il Città di Cerveteri cerca il tris

Conto alla rovescia terminato a Cerveteri. Domani, domenica 17 settembre, il “Città di Cerveteri” di Mister Superchi debutterà in Campionato Promozione. L’appuntamento è per le ore 11:00, al Campo Enrico Galli contro il Tarquinia, già sconfitto appena una settimana fa, sempre tra le mura amiche, nella gara valevole per il secondo turno di Coppa Italia.

Come giunge il Città di Cerveteri alla prima di campionato?

Sicuramente bene, motivato, consapevole di avere tutti i mezzi necessari per fare un grande campionato e per essere sugli scudi: l’obiettivo della squadra è chiaro, il calciomercato adoperato dalla Famiglia Lupi è stato importante, così come è stata importante la campagna attuata dalla società per far riavvicinare i tifosi: i tanti spettatori presenti sulle tribune del Campo Enrico Galli nelle prime due uscite ufficiali ne sono la testimonianza più tangibile.

Domani, la prima di Campionato Promozione e in città è tanta l’attesa. Il biglietto di ingresso è alla portata di tutti: appena 5,00 Euro. La presidenza e la squadra hanno bisogno del sostegno di tifosi e la città, e così come accaduto nelle due gare di Coppa Italia sarà senza dubbio bello vedere un bel colpo d’occhio sugli spalti.