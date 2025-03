Parroccini: “Gaspare De Santis ha salvato una vita, spero di incontrarlo per avviare campagne di sensibilizzazione e formazione su attività di Blsd” • Terzo Binario News

L’Assessore allo Sport del Comune di Cerveteri Parroccini si complimenta con il giovane infermiere professionista, originario di Cerveteri, che nei giorni scorsi è risultato provvidenziale nel salvare la vita ad un 60enne­

“Un intervento provvidenziale che ha salvato la vita di una persona. A Gaspare De Santis, oggi cittadino di Ladispoli ma originario di Cerveteri, infermiere professionista e istruttore Blsd, i miei complimenti per la prontezza, la preparazione e il sangue freddo che ha dimostrato alcuni giorni fa quando accortosi del malore in strada di un 60enne, fortunatamente ora fuori pericolo, è stato fondamentale in attesa dell’arrivo del 118 applicando le manovre di rianimazione. Altrettanto fondamentale è stato il vicino Centro Sportivo, che nel pieno rispetto delle regole vigenti, disponeva di un defibrillatore che Gaspare ha potuto utilizzare con immediatezza. In questi minuti l’ho contattato telefonicamente per complimentarmi con lui e nei prossimi giorni sarò felice di incontrarlo in Municipio per stringergli la mano e ringraziarlo”. A dichiararlo è Manuele Parroccini, Assessore allo Sport del Comune di Cerveteri che prosegue:

“Da questa vicenda, che fortunatamente sta volgendo a lieto fine, abbiamo imparato due cose fondamentali: la prima è quanto sia importante conoscere le manovre salvavita di rianimazione. Tutti possiamo metterle in atto: ci sono moltissime realtà che svolgono corsi di formazione e aggiornamento periodici di Blsd e spesso anche gratuiti. La seconda è, come accaduto in questa circostanza, quanto sia importante adeguarsi alla normativa che prevede la presenza in tutti gli impianti e circoli sportivi del defibrillatore. Non fosse stato disponibile a pochissimi metri di distanza, Gaspare non ne avrebbe potuto fare uso per salvare la vita di questa persona. A Gaspare rinnovo i miei complimenti e quando ci incontreremo di persona, in qualità di Assessore allo Sport, spero di poter mettere a punto con lui dei progetti di sensibilizzazione sul tema nelle tantissime realtà del nostro territorio”.

“Sempre in tema di attività di formazione e conoscenza delle manovra salvavita – ha aggiunto l’Assessore allo Sport Manuele Parroccini – la nostra città può contare sul Gruppo Comunale di Protezione Civile di Cerveteri, guidata dal Funzionario Renato Bisegni, che spesso organizza corsi gratuiti con personale di elevata professionalità aperti a tutti i cittadini. Posso già anticipare, sentito il Responsabile di Protezione Civile, che già è in fase di organizzazione il prossimo corso, al quale sin da ora invito tutti, liberi cittadini e staff di realtà sportive del territorio a prendervi parte”