Da Mondadori a Cerveteri Miriam Palombi presenta “L’Ultima reliquia”: un prete intemperante trasferito a Roma • Terzo Binario News

Appuntamento per venerdì 7 marzo alle ore 17:00: a moderare l’incontro, Andrea Oliva

Una reliquia celata tra le pieghe del tempo. Una ricerca che racchiude ogni singolo peccato. Un appassionante ed intrigante thriller: si tratta de “L’ultima reliquia”, romanzo di Miriam Palombi edito da DZ Editore che venerdì 7 marzo alle ore 17:00 sarà protagonista del primo di una lunga serie di incontri letterari organizzati da Mondadori Bookstore a Cerveteri in Largo Almuneacar. A moderare l’incontro e far conoscere al pubblico presente Miriam Palombi, sarà Andrea Oliva, titolare insieme a Tarita Vecchiotti del punto vendita.

2025-03-07 Palombi

“Da quando abbiamo riaperto la libreria i primi giorni di febbraio, l’affetto della clientela e della cittadinanza verso Mondadori è rimasto immutato – ha dichiarato Andrea Oliva – anzi, complici anche le diverse iniziative che stiamo avviando si stanno avvicinando al mondo dei libri tantissimi nuovi amici, anche giovani e giovanissimi. Un segnale sicuramente incoraggiante. Venerdì ci sarà il primo dei numerosi appuntamenti letterari che stiamo pianificando, presentazioni che si affiancano al gruppo di lettura iniziato la scorsa settimana e che ha avuto un ottimo seguito. Invito dunque tutti a venirci a trovare alla presentazione del libro di Miriam Palombi, per trascorrere un pomeriggio facendosi coinvolgere in un romanzo davvero avvincente e per conoscere tutte le altre novità letterarie”.

Andrea Oliva (Boccia) di Mondadori Cerveteri – Moderatore dell’incontro con Miriam Palombi

“L’ultima reliquia” si sviluppa intorno alle sorti di Enrique Maria de Castillo, prete spagnolo richiamato a Roma a causa delle sue intemperanze, che si imbatte in un libello che narra le gesta del conte Bonifacio, nobile cavaliere giunto in Terra Santa al seguito della Quarta crociata.

Pagina dopo pagina, Enrique inizia a sospettare che il resoconto che sta leggendo non sia un’opera di fantasia, ma una storia vera. Tra documenti antichi e vestigia di una Roma esoterica e misteriosa, Enrique seguirà le orme di Bonifacio alla scoperta di un segreto colmo di religiosità e potere immenso, in grado di riscrivere la storia. Ben presto, con l’accadere di strani eventi, si accorgerà che è impossibile tornare indietro, soprattutto perché qualcosa di innaturale sembra perseguitarlo. Ma esiste la possibilità di scegliere o tutto è già scritto?

Miriam Palombi nasce a Milano nel 1972. Ceramista e scrittrice, autrice di narrativa horror, dark fantasy, thriller. Le sue opere esplorano un universo macabro e spettrale, ispirandosi ai temi più classici del genere. Impegnata nella divulgazione della “Cultura Horror”, è membro della “Horror Writers Association”, curatrice della collana horror della DZ Edizioni e tra i fondatori del blog “Horror Cultura”.