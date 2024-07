Parco Tevere Magliana, Garipoli (FdI): "Degrado e insicurezza, servono più controlli" • Terzo Binario News

“Continua l’emergenza territoriale del quartiere in estrema difficoltà e con nessun controllo dopo l’incendio di Via Asciano sui temi della sicurezza e degrado. Siamo infatti a segnalare delle criticità – pervenute da giorni da parte di cittadini e residenti di Magliana – a causa della presenza e frequentazione del Parco Tevere Magliana da parte di soggetti i cui comportamenti generano degrado, insicurezza e disturbo della quiete pubblica”. Così in una nota Valerio Garipoli, capogruppo di Fratelli d’Italia nel Municipio XI.

“Nello specifico episodi di accampamenti, utilizzo di barbecue e gruppo elettrogeno, escrementi umani e musica ad alto volume oltre che episodi di vandalismo, aggressioni ed accensione di fuochi già vietati e con rischio d’innesco di ulteriori incendi. Tali criticità e problematiche stanno di fatto destabilizzando i residenti e la situazione è divenuta insopportabile ed intollerabile. Una condizione che sta mettendo seriamente in difficoltà la vivibilità di un intero quartiere. Siamo quindi a richiedere a tutte le forze dell’ordine maggiori pattugliamenti ed interventi oltre che un costante presidio al fine di aumentare i controlli, la sicurezza e la tenuta del Parco”.