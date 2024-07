"Ama il tuo quartiere", raccolta di rifiuti ingombranti: ecco dove • Terzo Binario News

Oggi e domani torna con un nuovo appuntamento la campagna di sensibilizzazione ambientale “Ama il Tuo Quartiere – Giornate del Riciclo”. La raccolta straordinaria gratuita di rifiuti ingombranti, elettronici e speciali organizzata da Ama in collaborazione con il TGR Lazio RAI e già da alcuni mesi potenziata moltiplicando gli eventi in programma nel fine settimana. Questo week end l’azienda mette a disposizione dei romani complessivamente 10 postazioni di raccolta. Per individuare l’ecostazione più vicina assieme a tutte le informazioni utili si può consultare il sito www.amaroma.it. Anche i Centri di Raccolta fissi saranno regolarmente aperti in entrambe le giornate.

Stamani nei municipi III, VI, VII, XI, XII, XIII e XV ci saranno 9 “postazioni light” attrezzate per accogliere ingombranti, legno, RAEE oltre che sfalci e potature. Domenica 23, l’iniziativa coinvolgerà il municipio VIII con una ecostazione allestita in via Ostiense/ponte Spizzichino.

Tutti siti di raccolta sono attivi dalle ore 8 alle ore 12.30 e tutti i materiali raccolti nel corso delle due mattinate verranno differenziati secondo la categoria merceologica (legno, ferro, plastica, altri metalli, RAEE, ecc.) e avviati alle rispettive filiere di recupero.

ECOSTAZIONI DI RACCOLTA

Sabato 13 luglio

Municipio Tipo Postazione Indirizzo III Ecostazione Via Salario 1501 (parcheggio parco Umberto Nobile) III Ecostazione Parcheggio angolo Ponte delle Valli VI Ecostazione Largo Gennaro Boltri VII Ecostazione Via Anagnina (fronte parcheggio Ericsson) XI Ecostazione Via Pian Due Torri (angolo via Pescaglia) XII Ecostazione Viale Quattro Venti (fronte civico 166 al 182) XIII Ecostazione Via Vezio Crisafulli (angoli via Luca Passi Val Cannuta) XV Ecostazione Via MAarino Dalmonte (Cesano XV Ecostazione Via Padrego Valle Muricana

Domenica 14 luglio

Municipio Tipo Postazione Indirizzo VIII Ecostazione Via Ostiense parcheggio Ponte Settimia Spizzichino