Parco degli Angeli: "La Cordeschi ha ammesso di aver condotto la distruzione" - Terzo Binario News

Parco degli Angeli: “La Cordeschi ha ammesso di aver condotto la distruzione”

“Dopo esser stata zitta per un anno circa il suo ruolo nella distruzione del Parco degli Angeli, la Cordeschi il 14 novembre scorso ha cominciato a parlare.

Incredibili le sue ammissioni circa il suo ruolo di “conduttrice-supervisore” della distruzione del Parco degli Angeli, opera dichiarata di pubblica utilità, condotta in violazione di Ordinanze del Tribunale di Civitavecchia.

Una vera esilarante gag la sua “creazione” di una sentenza che non è mai riuscita ad esibire.

Il top lo ha raggiunto l’8 gennaio scorso quando interveniva, senza alcun contraddittorio anzi con il giornalista dell’Ortica Social come buona spalla, citando addirittura passaggi della fantomatica sentenza.

Le riprese video hanno però immortalato anche altre sue affermazioni che, in bocca ad un amministratore pubblico fanno pensare “ma in che mani stiamo?”.

Affermava la Cordeschi, ripetendo la performance del 14 novembre, che l’assegnazione del terreno di via delle Viole ad un’associazione, poi individuata a seguito di bando nella Nuove Frontiere Onlus, rientrava nel suo programma elettorale.

La bugia, però, è smascherata da quanto affermato il 19 dicembre 2019 dalla stessa Nuove Frontiere Onlus in un post sulla sua pagina fb dal quale si rileva che “Circolano molte voci in merito alle strutture che furono donate all’Associazione Nuove Frontiere, per le quali rilasciammo le opportune certificazioni per la deducibilita’ ai fini fiscali, rimosse dal terreno di Via dell’Infernaccio a Cerveteri. Ci teniamo a precisare che lo spostamento delle stesse è stato necessario in quanto il proprietario del terreno suddetto ci ha tolto la concessione, motivo per cui abbiamo fatto richiesta al Comune di Ladispoli di un sito dove ricostruire la struttura”.

Dunque assessora Cordeschi il terreno lo aveva richiesto espressamente la nuove frontiere e, guarda caso, il comune di Ladispoli ha strutturato un bando per il terreno di via delle viole che contemplava il combinato possesso di requisiti che solo la nuove frontiere aveva.

Nessun programma elettorale è stato seguito Assessora Cordeschi (la sua campagna risale al 2016 – primavera 2017, quando la Nuove Frontiere aveva una sede) ed appare sempre piu’ chiaro il vantaggio patrimoniale conseguito da tale associazione con l’assegnazione del terreno.

Bisogna avere la memoria lunga cara Assessore Cordeschi altrimenti le bugie hanno le gambe corte.

Ne ha dette anche altre, ancor più gravi, ma oggi non voglio essere prolisso”.

Filippo Bellantone Presidente APS Parco degli Angeli Onlus