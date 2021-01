Farmacie chiuse per inventario a Civitavecchia e Ladispoli giovedì 21 - Terzo Binario News

Si comunica la sospensione dell’attività di apertura al pubblico Giovedì 21 gennaio 2021 per attività di inventario presso la farmacia comunale “Boccelle” del gruppo Csp Srl. La farmacia Boccelle riprenderà regolarmente la propria attività Venerdì 22 gennaio 2021 con il consueto orario 08:30/20:00.

Flavia Servizi rende noto che la farmacia 2 di viale Europa giovedì 21 gennaio sarà chiusa per inventario.

Da gennaio presso le farmacie Flavia Servizi è possibile effettuare i test rapidi antiCovid: lunedì e martedì presso la #farmacia4 di via Roma 88/A dalle ore 9:00 alle 13:00; mercoledì ed il giovedì presso la #farmacia3 di via Bari 72 dalle 9:30 alle 15:00 (orario continuato), venerdì e sabato presso la #farmacia2 di viale Europa, dalle 9:30 alle 15:00 (orario continuato).

Il costo del test rapido antiCovid è: #tampone antigenico al costo di € 22,00 e test #sierologico al costo di € 20,00.

Flavia Servizi ricorda che per effettuare il test non è necessaria la prescrizione medica. L’utente non dovrà avere una temperatura superiore a 37.5°, dovrà essere munito di documento di identità, #tesserasanitaria e indossare la #mascherina. I dati del paziente e l’esito del test saranno comunicati alla #Asl di riferimento.

Il servizio sarà sospeso in caso di grave maltempo.