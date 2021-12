Parco Angeli ai candidati sindaco di Ladispoli: "Meno chiacchiere sul dopo di noi" - Terzo Binario News

“Aspettavo il primo intervento di chi si sarebbe proposto per la futura guida di Ladispoli in alternativa a quella grande delusione rappresentata dal sindaco Grando per fare una domanda importante.

È toccata alla simpaticissima ed attivissima Silvia Marongiu.



Che ne pensi dell’affermazione, formulata per iscritto dal sindaco Grando che a Ladispoli non ci sarebbero aree per realizzare il “dopo di noi”?

Questa fu la risposta che il Grando ci diede quando nell’autunno del 2018 la Parco degli Angeli Onlus gli chiese di individuare un’area da mettere a bando per tale finalità segnalandogli nel contempo che eravamo pronti per la realizzazione di una struttura autofinanziata della quale gli inviammo il progetto architettonico.



Ci è dispiaciuto che non sia stata data una risposta diretta alla nostra domanda diretta.

Che, anche nella Rete Sociale – della quale non facciamo parte perché non ha saputo insorgere dopo che l’Amministrazione Grando ha ritenuto di isolarci giungendo, il sindaco, ad inibirmi l’accesso alla Casa Comunale il giorno della manifestazione contro i tagli al sociale – ci sono enti e persone in grado di dare indicazioni è cosa ovvia ma bisogna fare chiarezza sull’effettiva volontà di consentire a chi, come la Parco degli Angeli Onlus che si è costituita proprio per ciò, è pronto a mettere in campo le proprie risorse, per realizzare le strutture per il “dopo di noi”.



Lo diciamo oggi all’amica Silvia Marongiu e lo ripeteremo a chi la seguirà nell’esternare programmi e buoni propositi: c’è l’intenzione di destinare aree comunali per l’edificazione di strutture per il “dopo di noi”?

Quanto al sindaco Grando ci limitiamo a dirgli che ha perso una buona occasione per occuparsi seriamente del sociale: con la sua buona volontà ed i soldi che abbiamo dovuto spendere per rimettere in piedi il Parco degli Angeli (utilizzato per “recupero materiali” e vandalizzato dalla Nuove Frontiere Onlus) la prima struttura per sei ragazzi sarebbe stata gia’ pronta.



La nostra è un’associazione composta prevalentemente da genitori anziani con figli affetti da disabilita’ gravi, non possiamo andare avanti a chiacchiere e buoni propositi.

Candidati sindaci, se volete i nostri voti, prendete impegni chiari e soprattutto dopo non ci deludete”.



Filippo Bellantone / Presidente APS Parco degli Angeli Onlus