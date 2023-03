Paolo Celata de La 7 e Propaganda Live incontra la Don Milani di Cerveteri • Terzo Binario News

“Qualche giorno fa, “La 7” ci ha “donato” due incredibili ore di incontro fra i ragazzi della “Melone” di Ladispoli e il prof. Cecchi Paone che ha parlato loro di rispetto, libertà, giustizia … spaziando fra storia e scienza nel palaSorbo di Ladispoli.

La “Don Milani” di Cerveteri risponde immediatamente e, il prossimo martedì 28 marzo, il giornalista dottor Paolo Celata incontrerà i ragazzi della Scuola per rispondere alla loro curiosità sul giornalismo e molto altro.

L’incontro, per consentire agli oltre 200 studenti di assistere, avverrà in una location fantastica grazie alla generosità dei proprietari de “I GIARDINI DI ATHENA” asd in via dei Montarozzi n.34 a Cerveteri dove i ragazzi si sposteranno grazie al trasporto gratuito offerto loro dalla Amministrazione comunale che ha a cuore la crescita culturale dei suoi piccoli cittadini”.