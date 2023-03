A Cerveteri minuto di silenzio in Consiglio comunale per Gino Borgna e Bruno Astorre • Terzo Binario News

Tra le informazioni iniziali della sindaca Gubetti, un pensiero anche per le vittime del naufragio sulla costa calabrese e per l’appuntato dei Carabinieri Giuseppe Banciu

Si è aperto il Consiglio comunale di Cerveteri. Come anticipato nella giornata di ieri, diversi i punti all’Ordine del Giorno, tra cui mozioni, interpellanze e interrogazioni.

Momento di commozione in apertura di seduta, con le consuete informazioni iniziali del Sindaco all’Aula.

La Gubetti, ha voluto ricordare le figure di Gino Borgna e di Bruno Astorre.

Il primo, deceduto lo scorso 9 febbraio all’età di 92anni, Sindaco emerito di Cerveteri, ha lasciato un vuoto incolmabile nella città.

Nonostante l’età non più giovane, Borgna non ha mai mancato di partecipare alla vita cittadina, in particolar modo nelle cerimonie ufficiali, dove con ardore, sentimento e passione ha sempre continuato a partecipare portando il proprio sostegno e contributo umano e politico.

Il secondo, è il Senatore del Partito Democratico, Segretario Regionale del PD, morto tragicamente lo scorso 3 marzo lasciandosi cadere nel vuoto dal suo ufficio all’interno del Senato.

Per entrambi, parole di vicinanza e cordoglio da parte del Sindaco, minuto di silenzio in rigoroso silenzio e poi l’applauso.

Per la cronaca, un minuto di raccoglimento è stato osservato anche in memoria delle vittime del drammatico naufragio in mare lungo le coste della Calabria e per l’appuntato dell’Arma dei Carabinieri, residente a Cerveteri, carabiniere del CRIMOR, Giuseppe Biancu, anch’esso venuto a mancare nei giorni scorsi.